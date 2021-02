Trek e-Caliber, nuova e-MTB leggera e prestazionale

editato in: da

Non solo le auto sono coinvolte nella corsa all’elettrificazione. Trek presenta la nuova Trek e-Caliber, una mountain bike dotata di un motore elettrico da 55 Nm di coppia e con un’autonomia di 70 chilometri. In sella si possono impostare 3 modalità di assistenza attivabili attraverso l’inedito comando bX di Fazua. La Trek e-Caliber raggiunge la velocità di 25 km/h e il suo peso è di 15,77 kg nella versione E-Caliber 9.9 XX1 AXS.

La nuova bicicletta a pedalata assistita è la capostipite della famiglia di mountain bike elettriche XC di Trek. La gamma E-Caliber si rivolge a coloro che cercano una leggera soluzione pensata per migliorare l’esperienza sui classici percorsi cross country (XC).

Inquadrato il suo utilizzo, veniamo ai tratti salienti della E-Caliber. Innanzitutto è la mountain bike elettrica full suspension più leggera del catalogo. Per mezzi di questo tipo è infatti fondamentale la leggerezza, raggiunta con ‘cure dimagranti’ da record. Anche Trek ne fa un indubbio punto di forza. Nella versione top di gamma infatti i chilogrammi sono appena 15,77. Sempre sotto i 16 kg c’è anche la variante E-Caliber 9.9 XTR (15,95 kg). Scendendo di modello si passa ai 16,94 kg della E-Caliber 9.8 XT e ai 16,99 kg della E-Caliber 9.8 GX. L’entry level E-Caliber 9.6 pesa invece 18,49 chilogrammi.

Il sistema di azionamento della bici Trek è il Fazua Evation. Anche qui la leggerezza è un must. Il peso del dispositivo è di soli 4 kg. Il software montato sul Fazua Evation si chiama BLACK PEPPER ed è stato progettato per offrire un range di potenze più ampio e una reattività superiore alle basse andature. Il software permette inoltre di personalizzare lo stile di pedalata grazie al Toolbox Software 2.0 firmato Fazua. In sella si possono così opzionare le diverse modalità attraverso un’intuitiva interfaccia. Infine per leggere i vari dati sulle performance di guida, i clienti possono utilizzare l’app ‘Rider’ di Fazua.

Il modello è basato su quello da competizione, chiamato XC Supercaliber. Con questa versione la E-Caliber ha in comune l’ammortizzatore IsoStrut, adatto a rendere confortevoli i percorsi su lunghe distanze a velocità tipiche del cross country. Rispetto alla ‘sorella’ da corsa, invece, la nuova mountain bike garantisce una stabilità superiore e un’impostazione di guida più rilassata. La forcella, inoltre, è stata maggiorata di 120 mm. Infine, in dotazione, è fornita una copertura da applicare una volta rimosso il motore, per chi volesse pedalare in ‘analogico’, liberi da vincoli, norme e limiti di velocità riservati alle e-bike.

La nuova bici elettrica è già disponibile, in un mercato in grande espansione complice anche la pandemia Covid-19. La nuova E-Caliber si declina in 5 fasce di prezzo, a seconda dei modelli specifici: si parte dai 6.799 euro della E-Caliber 9.6, per arrivare ai 12.999 euro della E-Caliber 9.9 XX1 AXS.