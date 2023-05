Nuova realtà sostenibile: trasforma i motori diesel in bi-fuel

L’epoca in cui viviamo è caratterizzata da grandi cambiamenti, si parla di tecnologia, di ambiente, di mobilità del futuro. E, nel dettaglio, ormai la tecnologia ci accompagna in ogni momento della giornata, non si parla d’altro che di lotta al cambiamento climatico e contro l’inquinamento di ogni genere e tipo, oltre che di soluzioni di mobilità sostenibili.

Il debutto è previsto in occasione di Hydrogen Expo, mostra-convegno dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in programma a Piacenza a partire da oggi fino a venerdì 19 maggio 2023.

Mobilità sostenibile per il futuro

GreenForce nasce a Serralunga di Crea, in provincia di Alessandria, e la sua missione è diventare un punto di riferimento per la mobilità sostenibile in Italia e in Europa. Una nuova start up che offre al cliente un’ampia gamma di soluzioni e prodotti, dalle catene cinematiche a celle combustibile (le cosiddette fuel cell a idrogeno) alla conversione di motori diesel in bi-fuel a idrogeno o a gas.

Ebbene sì, l’azienda trasforma i motori alimentati a gasolio in bi-fuel, e si rivolge a differenti settori, tra cui la mobilità su gomma, ma anche i segmenti ferroviario, nautico, agricolo, cantieri e costruzioni e nelle applicazioni industriali. Il grande punto di forza di GreenForce è creare una partnership rilevante con i produttori di veicoli e grandi utilizzatori, ma anche una forte alleanza con diversi produttori mondiali di componentistica, che garantisce il know-how necessario per un’offerta tecnologica all’avanguardia.

Tecnologie e fonti di energia pulite

GreenForce è il risultato dell’unione di persone e aziende, tutte con un’esperienza del mercato longeva. Oltre ai due fondatori Aldo Longana e Roberto Sterza, entrambi presenti sulla scena del mercato automotive da diversi anni, la società è composta da Ecomotive Solutions, una divisione del Gruppo Holdim, che opera con successo da anni nel campo automotive e si contraddistingue per il carattere innovativo, anche grazie alla collaborazione con università e istituzioni.

Proprio Aldo Longana ha dichiarato: “GreenForce è nata con l'obiettivo di contribuire alla diffusione di soluzioni di mobilità sostenibile, promuovendo l'uso di nuove tecnologie e fonti di energia pulite”. “La nostra società vuole essere un punto di riferimento per coloro che vogliono contribuire alla salvaguardia del pianeta e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti”, ha aggiunto Roberto Sterza.

“Per Ecomotive Solutions, l’entrata in GreenForce consente di aumentare l’offerta di soluzioni green da proporre nei diversi ambiti della mobilità”, sostiene Giovanni Deregibus, amministratore delegato di Ecomotive Solutions. “GreenForce va ad arricchire il già ampio ventaglio di soluzioni e applicazioni che il Gruppo Holdim propone in tutto il mondo”, ha aggiunto Deregibus.

Viviamo in un mondo che deve essere, ed è, sempre più attento alla salvaguardia dell'ambiente, e proprio in questo ambito GreenForce vuole essere un'azienda leader nella promozione di soluzioni di mobilità sostenibile.