La nuova promessa di Elon Musk lascia a bocca aperta

Fonte: ANSA Elon Musk, il Ceo di Tesla.

Elon Musk, il Ceo di Tesla, ha fatto un annuncio sensazionale: ha dichiarato che la guida autonoma totale arriverà entro la fine dell’anno, rivelando di essere molto vicino alla versione finale del suo Full Self Driving, soluzione che consentirà alle auto della Casa statunitense di guidare veramente da sole.

Guida autonoma definitiva: il grande annuncio di Elon Musk

Intervenuto in collegamento video alla cerimonia di apertura di una conferenza stampa sull’intelligenza artificiale andata in scena a Shanghai, in Cina, Elon Musk ha dichiarato:

“Guardando a dove ci troviamo in questo momento penso che si sia molto vicini al raggiungimento della guida autonoma senza supervisione umana. La mia è solamente una previsione, ma credo che raggiungeremo la piena guida autonoma, di Livello 4 o di Livello 5, entro la fine dell’anno”.

Musk ha inoltre ammesso che in passato ha sbagliato a sottovalutare le difficoltà legate alla Full Self Driving, tecnologia che però, a detta sua, è molto vicina alla versione finale che consentirà alle vetture presenti all’interno del listino Tesla di guidare da sole, senza la supervisione degli esseri umani.

Alle dichiarazioni di Elon Musk vanno sommate le ultime notizie relative all’uscita di una versione 12 del Full Self Driving che non sarà più Beta. Il programma di sviluppo dell’azienda statunitense negli ultimi mesi si è gettato anima e corpo nel progetto, riversando tutte le proprie risorse verso la guida autonoma definitiva.

Full Self Driving: pro e contro

Bisogna tenere presente, comunque, che il Full Self Driving è sotto la lente d’ingrandimento delle autorità americane: la guida autonoma totale avrà bisogno di tutta una serie di autorizzazioni da parte della NHTSA prima di poter essere utilizzata dagli automobilisti possessori di una Tesla.

Negli ultimi anni i progressi relativi all’intelligenza artificiale sulle automobili hanno compiuto passi da gigante, basti pensare che il Politecnico di Milano ha sviluppato un progetto che ha permesso la partecipazione di un’auto a guida autonoma alla 1000 miglia, la prima volta nella storia: l’auto in questione è una Maserati MC20 Cielo.

La guida autonoma rappresenta un grande traguardo nel mondo dell’automobilismo mondiale, anche se sono in molti a nutrire dei dubbi relativi alla sicurezza di questa innovativa tecnologia. Tesla è tra i brand che più di tutti ha deciso di puntarci, spendendo ingenti risorse nel suo sviluppo.

I progetti di Tesla tra presente e futuro

Il 2023 è un anno molto attivo per Tesla, società in continuo movimento: negli ultimi giorni, dopo la decisione di Fiat di non produrre più auto grigie, la Casa automobilistica americana ha annunciato che la nuova tinta gratuita per le auto base del mercato USA sarà Midnight Silver, un elegante grigio. La scelta di Tesla si pone in contrapposizione con quella adottata dal brand del Lingotto, in una sorta di “guerra” di colori che potrebbe presto coinvolgere altri giganti del settore.

Durante il mese di giugno, inoltre, Tesla ha riempito le cronache per l’apertura del Giga Laboratory in Cina: un concept rivoluzionario e innovativo che oltre a vendere auto, sarebbe in grado anche di assemblare una vettura in appena 45 secondi di tempo.