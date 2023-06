La nuova minicar elettrica dal design avveniristico

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Exelentia Silence S04 è la nanocar della mobilty factory italiana Exelentia

Un’auto grossa e potente, imponente quasi da far paura su strada, una volta era il sogno di tutti gli automobilisti. Sfoggiare per le strade della città un mostro a quattro ruote, infatti, è sempre stato il desiderio di tanti che però, tante volte, è rimasto tale. Perché ok la voglia di farsi notare al volante, ma bisogna anche fare i conti col traffico e soprattutto con mezzi che devono essere sempre più sostenibili per l’ambiente.

La soluzione? Negli ultimi anni sono sempre più salite alla ribalta le minicar che oggi, con la mobilità che segue il percorso dell’elettrificazione, sono la scelta preferita. E cercando di intercettare l’interesse del mercato, la mobility factory italiana Exelentia ha sfornato la sua nanocar Silence S04, l’auto che era stata presentata come prototipo all’edizione 2021 di Eicma.

Una soluzione per le città trafficate

Chi è stanco di passare più tempo in mezzo al traffico o a cercare posteggio anziché alla guida alzi la mano. Sembra essere stata questa la richiesta fatta in sede di progettazione da Exelentia, che analizzando i dati sugli spostamenti giornalieri e la media del tempo trascorso in auto non ha potuto non notare come la soluzione al problema potesse essere un quadriciclo.

E per seguire i tempi, col settore che vira sempre più verso l’elettrico, perché non mettere a punto una minicar completamente elettrica che potesse muoversi liberamente, agilmente e senza alcun problema anche nelle ZTL delle città italiane. Da questi presupposti, e tanti altri ancora, è nata quindi Silence S04, una nanocar dal design avveniristico, dotazioni premium e soluzioni innovative come la batteria rimovibile.

Frutto di una scelta di campo ben definita da parte del costruttore spagnolo Silence, ovvero creare un NEV partendo dall‘esperienza maturata con gli scooter a zero emissioni, è nata la nanocar omologata come quadriciclo non leggero L7e.

S04 è compatta nelle dimensioni, 2.282 mm in lunghezza per 1.268 larghezza, ed è perfetta per girare in città, ma soprattutto per soluzioni di parcheggio.

Fonte: Ufficio Stampa Exelentia

Design da ammirare

Omologata per due persone, Silence S04 è equipaggiata con due accumulatori agli ioni di litio da 11,2 kWh nominali, che garantiscono un’autonomia di 149 km secondo il ciclo WMTC con un consumo di energia pari a 119 Wh/km. Lo stile avveniristico della carrozzeria è caratterizzato dalla sapiente mix di linee tese e ampie bombature, come quelle dei parafanghi, che conferiscono alla S04 un’aria dinamica e solida per affrontare con stile il traffico urbano.

Disponibile a un prezzo di listino di 16.650 euro con carrozzeria in tonalità White Metallic, come quadriciclo elettrico beneficia dell’Ecobonus statale che permette uno sconto in fattura del 30% o del 40% in presenza di una rottamazione, salvo esaurimento fondi disponibili.

Ma guardandola nel dettaglio non possono non saltare all’occhio le ampie luci diurne a LED che creano un’accattivante firma luminosa migliorando la visibilità in ogni condizione e i retrovisori a regolazione elettrica che offrono un valido supporto in fase parcheggio. Comoda per guidatore e passeggero anche grazie ai sedili ergonomici, i 247 litri di capienza permettono di stivare nel bagagliaio tutto l’occorrente per gli spostamenti quotidiani.

Il robusto telaio tubolare in acciaio e la carrozzeria il materiale plastico garantiscono poi rigidità torsionale e leggerezza, garanzia di sicurezza e precisione di guida.