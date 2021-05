La nuova gravel bike elettrica di Decathlon

editato in: da

Chi non conosce Decathlon? Famosa per essere la catena di negozi in cui è possibile trovare tutto quello che serve per qualsiasi tipologia di sport, tra l’altro a prezzi super accessibili. Da anni il marchio subisce alcune critiche, i clienti a volte lamentano la qualità dei modelli di e-bike proposti.

Sono state le caratteristiche tecniche non eccelse ad essere attaccate, non in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori interessati a questo tipo di prodotto. Per questo motivo, lo scorso anno, la famosa catena francese Decathlon dedicata agli sportivi è riuscita nel suo intento di mettere a tacere le voci negative, e ha fatto una mossa che nessuno si aspettava, lanciando la sua prima e-bike di alto livello, una e-MTB, nata grazie alla collaborazione con la ditta Lombardo Cicli.

Il 2020 è stato l’anno del boom per le biciclette, sia quelle classiche che quelle elettriche, anche grazie al Bonus Mobilità proposto dal Governo italiano e a causa della situazione pandemica che ha bloccato molti spostamenti al di fuori del proprio Comune. La grande catena di attrezzatura sportiva Decathlon oggi propone a tutti i suoi clienti che desiderano una bici elettrica premium, e non di certo economica, una nuovissima gravel elettrica, a pedalata assistita. Si chiama E-Windee e monta un motore Ride 50 Evation di Fazua.

La batteria ha una capacità totale di 252 Wh con 55 Nm di coppia, di sicuro non è una forza che guarda al top del mercato delle biciclette elettriche oggi, ma in questo modo può riuscire a mantenere controllato il prezzo. Quanto costa la nuovissima gravel elettrica E-Windee? Per comprarla servono 4.449 euro, non di certo una cifra che può permettersi o vorrebbe spendere chiunque per una e-bike, però che molti appassionati sicuramente apprezzeranno.

Le modalità di guida proposte dalla nuova gravel a pedalata assistita di Decathlon per il 2021 sono tre in tutto, Breeze con 100W di assistenza costante, River, con assistenza progressiva e sportiva, e Rocket, per la massima potenza (di 250 W, è infatti questo il valore imposto dalla legge in Italia). Secondo quanto dichiara il venditore stesso la nuova bicicletta a pedalata assistita può arrivare a un’autonomia di 120 km con la modalità Breeze. Insomma, una bici elettrica non per tutti, ma che sicuramente alza gli standard di Decathlon, per tutti quei clienti che hanno queste esigenze.