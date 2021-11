La nuova eBike di Valentino Rossi

In queste settimane si è parlato tantissimo di Valentino Rossi, il campione di Moto GP conosciuto in tutto il mondo, che ha appena annunciato che lascerà per sempre il mondo delle corse. Appende il suo casco al chiodo e termina così la sua carriera coronata da grandi successi, in attesa di diventare papà.

Ieri il Dottore numero 46 era a Eicma 2021, nello stand Yamaha, proprio il primo giorno di apertura al pubblico della manifestazione del Ciclo e del Motociclo che si tiene fino a domenica a Milano-Rho fiera, come ogni anno (tranne il 2020, a causa del Coronavirus). Gli appassionati di motorsport e tutti i fan del Vale hanno potuto trascorrere una giornata speciale per festeggiare il pilota.

Valentino Rossi forse non correrà più, ma farà correre coloro che compreranno il monopattino (presentato lo scorso setteembre) e la bici elettrica a lui dedicati. Dopo l’annuncio all’Italian Bike Festival 2021 di Rimini, è stata presentata proprio a Eicma 2021 la nuova eBike TERRA VR|46, la prima e-mtb concepita tra Tavullia e Bologna, progettata e realizzata proprio per soddisfare anche i bike rider più esigenti. Di elevato livello infatti la qualità progettuale Made in Italy e la cura nella scelta dei componenti.

TERRA VR|46 è una bici elettrica da enduro bi-ammortizzata, in grado di offrire una pedalata fluida e un elevato controllo in discesa e in curva, attraverso uno studio molto attento nella progettazione e la scelta di soluzioni tecniche di ultimissima generazione. Il progetto è stato sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di MT Distribution, che si è occupato dell’ingegnerizzazione e design del telaio e della bici.

Alla realizzazione della nuova bicicletta elettrica di Valentino Rossi hanno partecipato anche differenti partner leader nella componentistica bike ed elettrica come Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain. Il telaio in alluminio idroformato è stato interamente studiato e progettato in Italia, unisce al design unico delle scelte tecnologiche innovative. È dotato di sistema flipchip, che permette di trasformare la geometria della bici, passando da una All-Mountain ad una E-Enduro. La sella è stata progettata in posizione avanzata per garantire un’ottima posizione di guida anche con elevate pendenze.

Il prossimo anno la nuova eBike TERRA VR|46 sarà lanciata sul mercato in due versioni, la Limited Edition, realizzata in 46 pezzi, numerata e fornita con certificato esclusivo firmato da Valentino Rossi, assemblata con componenti wireless e in carbonio, e la TERRA VR|46 Premium, realizzata con componenti di alto di gamma.