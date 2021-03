La nuova e-MTB di Decathlon: il prezzo

editato in: da

Da anni Decathlon subisce critiche perché pare che i clienti abbiano lamentato la qualità dei modelli di e-bike proposti nei cataloghi, dalle caratteristiche tecniche non eccelse e non in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori interessati a questo tipo di prodotto.

È così che, dopo anni, finalmente nel 2020 la famosa catena francese Decathlon dedicata agli sportivi è riuscita invece nel suo intento, forse proprio per mettere a tacere le voci negative, e ha fatto una mossa che nessuno si aspettava. Decathlon propone infatti nel catalogo una e-bike di alto livello, una vera propria e-MTB, che è nata grazie alla collaborazione con la ditta Lombardo Cicli.

Lo scorso anno c’è stato un boom nella richiesta di biciclette a pedalata assistita, oltre che di monopattini elettrici, lo sappiamo bene. Complice senza alcun dubbio il bonus proposto dal Governo per l’acquisto di questi mezzi per la micromobilità urbana a zero emissioni, in conseguenza alla crisi portata dalla pandemia di Coronavirus. L’aumento vertiginoso delle richieste ha fatto diventare ben presto questa bici elettrica praticamente introvabile. Ed ecco quindi il motivo per cui la catena francese Decathlon ha deciso di lanciare anche un nuovo modello, dedicato al 2021: il suo nome è Stilus E-AM V2.

Si tratta di una e-bike considerata di segmento All-Mountain, ha forcella RockShox 35, con 160 mm di escursione, e anche l’ammortizzatore è dello stesso brand, Deluxe Select, con camera maggiorata DebonAir. Bosch invece è l’azienda responsabile di tutta la parte elettrica, affidata appunto a questo brand che, come ben sappiamo, da tempo si muove in prima linea per realizzare soluzioni per la mobilità a zero emissioni, che si tratti di auto, moto, biciclette o quant’altro. La nuova bici elettrica di Decathlon monta il motore Performance Line CX, supportato dalla batteria da 625 Wh, e i controlli su display Purion.

La nuovissima e-MTB Stilus E-AM V2 proposta nel catalogo Decathlon vanta cinque differenti livelli di assistenza: Eco, Tour, eMTB, Turbo e Walk. Il cambio è uno SRAM NX a 12 velocità. La bici monta ruote da 27,5″, gommate Schwalbe Smart Sam. Unica pecca è il prezzo che, rispetto al modello che era a listino lo scorso anno, stavolta aumenta leggermente, arrivando a 3.699 euro. L’e-bike è stata realizzata per andare incontro alle esigenze di tutti, disponibile anche in differenti misure, dalla S alla XL.