La nuova e-bike che rivoluziona la mobilità urbana

Fonte: TENWAYS La nuova bici elettrica Tenways CGO800S

Il mondo dell’elettrico si sta espandendo ormai da qualche anno in tutta Europa e anche in Italia. E non parliamo soltanto di auto a zero emissioni e moto, ma anche dei famosi monopattini – che si sono diffusi a dismisura in epoca Covid, complice anche il bonus – e delle bici elettriche, che da tempo spopolano in città.

E nel settore della micromobilità elettrica, sono comparsi tanti nuovi brand negli ultimi anni. Uno di questi è Tenways, la start up nata nel 2021, che oggi lancia la sua bici elettrica CGO800S anche in Italia, a un prezzo super vantaggioso. L’azienda madre di questa e-bike moderna è stata fondata lo scorso anno da un gruppo di giovani ciclisti, creativi e maker e questa bici è il secondo modello creato dal team, che oggi è finalmente disponibile in pre-ordine anche in Italia.

Tenways CGO800S, com’è la nuova e-bike

Il telaio della bici elettrica della start up Tenways si presenta senza tubo centrale, per questo motivo è un modello molto comodo da utilizzare in città da coloro che hanno bisogno di un mezzo versatile, adatto a qualsiasi tipologia di abbigliamento. La bici si presenta con un design semplice e pulito, la maggior parte dei cavi si trova all’interno del telaio stesso. La nuova Tenways CGO800S presenta una forcella ammortizzata all’anteriore, in grado di attutire i colpi su strada in presenza di buche e di assicurare un buon comfort anche sulle vie più dissestate. I freni sono a disco idraulici sia davanti che dietro.

Si tratta inoltre di una delle poche biciclette elettriche sul mercato che integra nel gruppo ottico posteriore anche gli indicatori di direzione, un elemento di sicurezza di grandissima importanza, soprattutto in città e nei centri più trafficati. L’e-bike monta gomme da 48 mm antiforatura, che assicurano il passaggio sui binari del tram senza problemi. Di serie l’e-bike Teenways presenta portapacchi posteriore, parafanghi e cavalletto.

La batteria e il motore della nuova e-bike

La bici elettrica di nuova generazione, realizzata di recente dalla start up Tenways, entra a far parte di un settore di mercato altamente competitivo oggi. Presenta motore brushless da 250W, con un sensore di coppia magnetico in grado di regolare la spinta a seconda dello sforzo alle gambe. L’unità è inserita nel mozzo della ruota posteriore e si collega ai pedali attraverso la cinghia in carbonio Gates. Una soluzione fantastica per questo tipo di biciclette: non fa alcun rumore, non si sporca, non si rompe e non ha bisogno della manutenzione.

In quando a batteria, è protetta da una serratura e estraibile, e questo rende la ricarica estremamente semplice, senza dover sempre spostare anche la bicicletta quando è scarica. La sua capacità è di 374 Wh, e questo assicura un’autonomia totale – in condizioni ottimali – di 100 chilometri.

Fonte: TENWAYS

Tecnologia a bordo e prezzo di listino

La bici elettrica Tenways CGO800S presenta uno schermo LCD a colori al centro del manubrio, dove vengono trasmesse la ricarica residua della batteria la velocità di percorrenza in tempo reale e altre informazioni di base del viaggio. A portata di mano sul manubrio sono stati inseriti anche i comandi per cambiare modalità e per attivare luci e frecce.

L’e-bike è associata all’app Tenways, che funziona come un navigatore: una novità da non sottovalutare è il fatto che l’interfaccia dell’app viene proiettata anche direttamente sullo schermo LCD della bici, in questo modo il conducente non ha bisogno di un supporto apposito per lo smartphone o non è costretto a tenerlo in mano in maniera pericolosa. Il prezzo della bici elettrica? È di 1.899 euro. Al momento però è possibile fare il pre-order sul sito ufficiale – fino al 22 giugno – beneficiando di 100 euro di sconto.