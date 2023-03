La nuova e-bike per la città che arriva dalla California

Fonte: Electra Trek Bikes Loft Go 7D: la nuova e-bike di Electra

Presentiamo la nuova bicicletta elettrica di Electra, il brand urban di Trek, dedicato alla realizzazione di e-bike per l’uso cittadino. La Casa lancia sul mercato due nuovi modelli da città, realizzati con un look sportivo, motore posteriore e prezzo competitivo.

Le nuove e-bike possono essere usate per gli spostamenti quotidiani, presentano uno stile moderno e alcuni piccoli dettagli retrò, che rendono l’aspetto ancora più interessante e piacevole. La bicicletta arriva sia nella versione da uomo che in quella femminile, in ogni caso la geometria del telaio consente di tenere una postura più sportiva alla guida, adatta per affrontare anche le strade meno frequentate e le piste ciclabili con più scioltezza.

La nuova e-bike resta comunque molto comoda da guidare nelle strade più strette di città, una due ruote molto agile e versatile.

Niente più auto in città

La nuova bici elettrica di Electra dà a tutti la possibilità di lasciare l’auto a casa e trasformare ogni giornata in una piccola e piacevole avventura su due ruote. Il suo nome è Loft Go! 7D, la e-bike facile da usare e divertente da guidare. Con una batteria completamente integrata, parafanghi e luci, questa elegante bicicletta elettrica è l’accessorio perfetto per la vita di città, da usare per le strade del centro urbano con disinvoltura, senza rimanere intrappolati nel traffico o perdere tempo alla ricerca di un parcheggio per l’auto.

La tecnologia

Il sistema Electra E-bike garantisce sicurezza e controllo tramite tre modalità di assistenza, con motore integrato nel mozzo posteriore, ed è abbinato a un deragliatore a 7 velocità che migliora l’autonomia. Gli ampi pneumatici 700x40c sono completati dai freni a disco Flat Mount che danno al conducente la possibilità di fermarsi rapidamente e in sicurezza.

Com’è fatta la nuova bici elettrica

Il nuovo telaio garantisce al ciclista una postura di guida più aggressiva ed è stato realizzato per affrontare le piste ciclabili e le strade meno trafficate, in combinazione con lo stile esclusivo di Electra.

La bici elettrica di nuova concezione permette di circolare in città come non avevamo mai visto prima d’ora. A completare il look e per aggiungere nuove funzionalità, il cliente può accessoriare la sua Loft Go! 7D con differenti elementi, tra cui un campanello, una borsa o un portapacchi.

Le caratteristiche vincenti

Tra gli elementi che più piaceranno ai clienti, la Casa ci tiene a sottolineare che:

grazie al supporto del motore al mozzo posteriore la bici permette di raggiungere una velocità di assistenza massima di 25km/h;

la batteria da 250 Wh completamente integrata garantisce l’autonomia fino a 65 chilometri;

con il controller LED è possibile monitorare facilmente il livello di assistenza e la carica della batteria;

il deragliatore a 7 velocità permette una maggiore versatilità durante gli spostamenti da e verso il centro urbano;

il cliente può trasformare la sua bici elettrica aggiungendo accessori della collezione classica del brand in similpelle o selezionando gli E-ssentials.

E il prezzo? La nuova Loft Go! 7D EQ è disponibile presso i rivenditori autorizzati Electra e Trek, ma è possibile anche ordinarla direttamente sul sito ufficiale della Casa. Il prezzo di listino è di 2.049 euro per entrambe le versioni.