La nuova e-bike di Bosch arriva dal futuro

Un anniversario importante quello di Bosch, che festeggia il decimo anno dall’ingresso del brand nel mercato delle bici elettriche. Per l’occasione l’azienda ha creato un nuovo prodotto che unisce tutte le tecnologie mostrate finora.

Bosch lancia così un nuovo modello di e-bike, Design Vision, una bici elettrica dalle linee futuristiche, ma in grado di portare con sé tutte le conoscenze del brand in questo settore. Il telaio è realizzato totalmente in carbonio, la bici elettrica ha una forcella ammortizzata e un ammortizzatore posteriore, che è stato posizionato dentro il tubo orizzontale.

All’interno dei tubi del telaio sono stati inseriti i cavi dei freni a disco. La nuova bici elettrica Bosch Design Vision monta un nuovo propulsore Performance Line CX con batteria integrata da 625 WH, abbinato ad una trasmissione standard. L’inedita e-bike monta anche il nuovo ABS che è stato sviluppato appositamente dall’azienda per questo mezzo, che gestisce l’impianto frenante. Alla bici elettrica di nuova generazione è stato aggiunto un portapacchi frontale, nel quale è stato inserito un faro a LED.

Al momento ancora non sappiamo il prezzo della nuova e-bike, Bosch non ha fornito neanche le disponibilità. Il modello inedito Design Vision è stato realizzato principalmente per mostrare il vero e grande desiderio del brand tedesco di dimostrare al pubblico come lo stile e la tecnologia di ultima generazione si possano integrare perfettamente per la realizzazione di nuovi mezzi elettrici per il futuro.

L’era della micromobilità a zero emissioni è iniziata e anzi oggi vede un grande boom. La spinta è arrivata proprio da uno dei momenti più tristi e disastrosi, quello del lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus, che ha bloccato tutte le attività e ha causato una crisi economica senza precedenti, anche nel settore auto.

In quel periodo, i livelli di traffico, inquinamento atmosferico e incidenti sono scesi ai minimi storici, per questo il Governo vorrebbe mantenere una buona situazione in Italia da quel punto di vista. Così è stato varato il Bonus Mobilità, per incentivare l’acquisto di biciclette, e-bike e monopattini elettrici, e stanno per essere prese nuove misure a favore della rottamazione delle auto più inquinanti, dello svecchiamento del parco auto italiano e dell’acquisto di vetture a basse o zero emissioni.