Novità in arrivo su Google Maps: di cosa si tratta

Un discorso fatto e rifatto più volte, le colonnine per il rifornimento di energia per auto elettriche in Italia sono poche e ancora mal distribuite, nonostante (notizia delle ultime ore) stia per arrivare una grande novità nel nostro Paese. Questo rende molto titubanti gli automobilisti nella scelta di un veicolo elettrico.

Sappiamo tutti quanto la transizione energetica sia importante per l’ecosostenibilità e la lotta al cambiamento climatico, per ridurre le emissioni inquinanti e migliaia di altre ragioni legate a queste tematiche così delicate nel 2023.

Viaggi in auto elettrica: con Google Maps sarà più semplice

Pianificare il proprio viaggio alla guida di una vettura elettrica nei prossimi mesi potrebbe essere più facile. Il colossodi Mountain View potrebbe rilasciare a breve un nuovo e importante aggiornamento di Maps, proprio quello che i proprietari delle auto a batteria stanno aspettando da tempo.

Al conducente basterà inserire nell’app l’itinerario desiderato per trovare i suggerimenti dei punti di sosta per la ricarica presenti lungo il percorso.

È vero, non è una novità assoluta per chi possiede una vettura elettrica o ibrida ricaricabile. Nei sistemi di navigazione di bordo di questi modelli è già presente un software in grado di calcolare in maniera esatta quali saranno le soste necessarie per ogni viaggio e itinerario, per evitare di rimanere a piedi, con la macchina scarica.

Che cosa cambia con Google Maps

Il sito 9to5Google, dedicato al mondo del colosso della grande G, ha analizzato il codice dell’applicazione ed è riuscito a trovare delle notifiche che lasciano intendere la novità in arrivo.

Tutte informazioni che, secondo gli esperti, consentono di ipotizzare la creazione di un nuovo sistema di calcolo delle tappe intermedie che servono all’utente per ricaricare la sua auto elettrica. L’unica cosa che ancora non sappiamo, ma presto sarà certamente svelata, è il modo in cui Google riesce a stimare l’autonomia della macchina.

Una delle possibilità è che la famosa applicazione di mappe, tra le più usate al mondo, chieda all’utente di inserire il modello di vettura che si guida oppure l’autonomia dell’auto stessa, guardando quella indicata nel quadro strumenti.

Google pensa sempre a nuovi elementi per la sua app Maps, per facilitare la guida degli utenti. E, come abbiam modo di vedere in questo caso, si impegna sempre più per sostenere lo sviluppo delle auto elettriche.

Già da un paio d’anni, per esempio, nell’app Google Maps è stata introdotta la possibilità di calcolare il percorso più efficiente a seconda della tipologia di alimentazione dell’auto.