Nissan procede con la sua strategia e i suoi piani per proporre sul mercato una gamma esclusivamente elettrica in Europa entro il 2030. E ha così deciso che già a partire da oggi (l’annuncio arriva ieri, 25 settembre 2023) qualsiasi nuovo modello nipponico lanciato nel nostro continente sarà 100% elettrico.

La Casa contribuisce all’obiettivo di raggiungere la neutralità totale dal carbonio, grazie alle sue eccellenza in termini di ricerca e sviluppo, produzione e design, ma anche puntando su elettrificazione e crossover, i pilastri del brand giapponese oggi.

Makoto Uchida, President & CEO Nissan, ha dichiarato: “Il futuro della mobilità è elettrico. I veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili sono fondamentali per raggiungere la neutralità dal carbonio, al centro della nostra visione aziendale di lungo termine Ambition 2030. In Europa, Nissan passerà alla mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta”.

Nissan presenta il nuovo Concept 20-23

In occasione delle celebrazioni di due anniversari importanti per la Casa nipponica – 20 anni del Nissan Design Europe (NDE) e 35 anni del Nissan Technical Centre Europe (NTCE) – Nissan ha deciso di lanciare delle grandi novità.

Prima di tutto, per il 20° anniversario di NDE, il brand ha svelato il nuovo concept elettrico Nissan Concept 20-23, a bordo di una struttura galleggiante sul tratto di Paddington Basin del Grand Union Canal, di fronte alla sede centro di design.

E invece presso il Nissan Technical Centre Europe, dove si festeggia il 35° anniversario, si sta svolgendo il nuovo progetto sulla guida autonoma denominato evolvAD e finanziato dal governo britannico.

Per i due siti Nissan la Casa stessa ha previsto inoltre più di 40 milioni di euro di investimenti, a favore delle seguenti attività:

NDE: aggiornamento delle strutture, nuovi strumenti e nuove risorse di progettazione, personale aggiuntivo;

NTCE: nuove tecnologie e strutture, con oltre 26 milioni di euro investiti solo in progetti di elettrificazione.

Le auto elettriche del futuro

Nell’ambito del piano Ambition 2030, Nissan ha annunciato che entro il 2030 appunto lancerà 27 nuovi modelli elettrificati a livello globale, di cui 19 saranno 100% elettrici. Per l’Europa, due modelli elettrici sono stati già confermati: una berlina compatta al posto della Micra e una vettura che sarà realizzata a Sunderland, nell’ambito del progetto da 1 miliardo di sterline EV36Zero.

Le nuove batterie

Non è tutto, Nissan sta lavorando anche allo sviluppo di nuove batterie allo stato solido (ASSB), che costeranno il 65% in meno e avranno tempi di ricarica peri a un terzo rispetto a quelle attuali.

Le prime auto Nissan con tecnologia ASSB arriveranno sul mercato nel 2028, il costo stimato delle batterie è pari a 75 dollari per kWh, ma l’obiettivo della Casa è ridurlo negli anni successivi, per prezzi di listino delle auto più accessibili.

L’elettrificazione in Europa: a che punto siamo

Possiamo dire che oggi Nissan ha già venduto più di 1 milione di veicoli elettrici nel mondo, di cui circa un terzo in Europa, dove la gamma è completamente elettrificata dal 2022, con l’arrivo della tecnologia e-POWER (su Qashqai e X-Trail) e dei nuovi Ariya e e-Townstar.

Come sappiamo, lo conosciamo bene, e-POWER è un brevetto Nissan lanciato in Giappone nel 2017 e messo a punto per i clienti europei dal team di ingegneri del Nissan Technical Center Europe. Con le ruote mosse dal motore elettrico e l’energia prodotta da un sofisticato motore a benzina, è la tecnologia di transizione verso la mobilità 100% elettrica.

Il mercato automobilistico europeo si sta elettrificando senza sosta. Il peso dei modelli elettrificati venduti da Nissan in Europa è pari al 50% oggi, e dovrebbe arrivare al 98% entro i prossimi tre anni. Quello delle vendite EV è del 16%.

La strategia Ambition 2030 risponde alle esigenze ambientali, sociali e dei clienti, per fornire modelli elettrificati e innovazione tecnologica nei mercati chiave a livello globale, potenziando la mobilità e oltre. Contribuisce inoltre all’obiettivo di Nissan di essere carbon neutral in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050.