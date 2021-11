Nilox svela la bici tuttofare

Perfetto mix tra tecnologia, efficienza e versatilità, le bici elettriche sono ormai mezzi sempre più utilizzati per una mobilità più sostenibile. Sfruttando un bisogno sempre più crescente di facilitare gli spostamenti in città, ecco che l’azienda italiana Nilox ha prodotto Nilox X7, un modello solido e versatile capace di adattarsi a tutti i tipi di terreno.

Nata nel 2005 e incentrata sulla mobilità elettrica a due ruote, con un parco prodotti con hoverboard, skate e monopattini elettrici, Nilox traduce gli spostamenti sostenibili attraverso mezzi che si districano tra gli ostacoli cittadini ed extra, con anima urban e outdoor. Col modello X7 Nilox presenta una bici elettrica a pedalata assistita che con un rapporto qualità-prezzo contenuto, costa all’incirca 1000 euro (con ulteriori sconti grazie al bonus mobilità), consente una mobilità comoda, elegante e di livello.

Grazie al cambio Shimano con 21 velocità, una batteria al litio rimovibile LG da 36 V – 8 Ah, con autonomia fino a 45 km e una velocità massima 25 km ora, Nilox X7 è una bici sportiva, ma allo stesso tempo metropolitana. I copertoni semi tassellati da 27.5” x 2.10” e le sospensioni anteriori permettono una facile scorrevolezza sull’asfalto con una maggiore trazione e assorbimento delle vibrazioni che rendono più piacevole la pedalata anche in terreni dissestati o con buche.

Il telaio in alluminio, che rende la due ruote leggera e maneggevole grazie ai suoi 23 kg complessivi, e i freni a disco anteriori e posteriori Tektro sono poi gli ennesimi dettagli di rilievo che l’azienda italiana ha sfruttato per mettere sul mercato un mezzo sicuro e agile, per una eBike che non ha nulla da invidiare rispetto alle pieghevoli. Non manca neanche l’azzardo tecnologico, con un display da LCD che consente di tenere sott’occhio dati importanti sulla bici quali velocità, batteria e luci.

Nilox X7, che monta un motore Brushless High Speed 36 V – 250 W, è anche facile da ricaricare. In sole 4 ore viene completato il ciclo, il che significa che con una sosta e una ricarica si possono percorrere distanze elevate in una sola giornata. Il viaggio sulla due ruote italiana è poi reso pratico grazie al sellino comodo e le manopole del manubrio morbide che non infastidiscono le mani anche dopo una percorrenza più lunga.

Il portapacchi viene in aiuto per trasportare una spesa leggera, il potente faro a LED anteriore garantisce una buona visibilità notturna. Bici elettrica da trekking che risponde bene sull’asfalto quanto agli sterrati, Nilox X7 è la scelta comoda per chi non si pone limiti.