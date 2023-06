La moto elettrica indistruttibile fa il suo esordio

Tra le principali esposizioni dedicate al mondo della bicicletta in Europa c’è anche l’Eurobike Frankfurt, manifestazione fondamentale per i produttori di e-bike e di ricambi, per i rivenditori, i media e i professionisti del settore di tutto il mondo.

Manifestazione unica nel suo genere, che permette ai protagonisti del settore dir scambiare idee e presentare i loro prodotti e le ultime tecnologie. L’Eurobike Frankfurt offrirà ai professionisti e agli appassionati delle bici ed eBike una visione delle tendenze che guidano lo sviluppo del mercato delle biciclette elettriche.

Alla kermesse europea farà il suo grande debutto anche il marchio Caofen, che abbiamo in realtà già visto in anteprima in occasione di EICMA 2021, e che esporrà la sua moto elettrica ad alte prestazioni F80 definita indistruttibile, regalando emozioni e grandi sorprese a tutti gli appassionati.