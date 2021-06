Il monopattino ideale col recupero dell’energia: su Amazon costa 399 euro

editato in: da

Con l’arrivo dell’estate muoversi in città o nei luoghi di vacanza può essere piacevole a bordo di un modernissimo monopattino. Spostarsi con questi mezzi nel traffico cittadino richiede sempre molta attenzione e l’osservanza del Codice dea Strada.

Per raggiungere la redazione a Milano, abbiamo usato in questi giorni lo Xiaomi Mi 1S Electric Scooter: un monopattino elettrico richiudibile, ottimamente assemblato, dal facile utilizzo perfetto per l’uso quotidiano. Su Amazon il costo di questo monopattino è di 399 euro.

È un monopattino agile e allo stesso tempo molto robusto, costruito in alluminio pesa infatti solamente 12,5 Kg. Si ripiega facilmente e velocemente anche se segnaliamo che una delle due leve per poterlo ripiegare è di plastica e potrebbe, con l’uso, perdere funzionalità. Grazie al sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) che è stato completamente aggiornato: il sistema del monopattino è in grado di recuperare l’energia cinetica di ogni frenata e di convertirla in energia elettrica utilizzabile per aumentare ulteriormente l’autonomia.

Tre modalità, comandi rapidi

Alla guida abbiamo tre modalità: quando si preme la modalità S si può aumentare la velocità. Premendo D si circola a velocità normale mentre per girare nelle aree affollate è bene usare la modalità pedonale per andare più piano. Premi due volte il tasto di accensione per passare da una modalità all’altra e regolare facilmente la velocità in base alle tue necessità.

Piegato in 3 secondi

Bastano solo 3 secondi per ripiegare lo scooter. Una volta piegato, il veicolo misura solo 49 cm, è più compatto e occupa meno spazio, e può essere comodamente riposto nel bagagliaio di un’auto.

Luce integrata per una guida sicura

Un faro ultra-luminoso per una maggiore sicurezza durante la guida notturna.

Display integrato

Display integrato per un comodo e veloce monitoraggio con velocità-batteria-km-modalità.

Doppi freni e pneumatici di nuova generazione

La resistenza alla perforazione, la robustezza e le prestazioni dei pneumatici antideflagranti sono state notevolmente ottimizzate. La durata dei pneumatici da 8.5″ è aumentata fino a 3 volte. Doppio sistema frenante anteriore e posteriore Distanza di frenata ridotta per una guida più sicura.