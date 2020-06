Il monopattino Nilox con ruote alte per andare ovunque

editato in: da

Sono davvero parecchie le proposte che troviamo oggi sul mercato per quanto riguarda il settore delle bici e dei monopattini elettrici, non c’è dubbio, il comparto sta vivendo un momento di grande espansione dopo l’emergenza Coronavirus.

Durante il lockdown infatti abbiamo notato una forte diminuzione del traffico e dell’inquinamento in tutte le grandi città italiane. Dal momento della ripartenza, si cerca di incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi e a zero emissioni, soprattutto per gli spostamenti urbani, anche più sicuri dal punto di vista dell’eventualità dei contagi rispetto, ad esempio, ai mezzi pubblici come bus e metro.

La micromobilità ha visto una grande spinta anche da parte del Bonus inserito dal Governo nel Decreto Rilancio che, come ormai sappiamo, concede la possibilità di ottenere uno sconto del 60% sull’acquisto di biciclette, e-bike, monopattini elettrici e simili, fino a un massimo di 500 euro. In questo scenario, tantissimi i brand che si sono fatti avanti con la produzione di questi nuovi veicoli green, protagonisti della smart mobility.

Stiamo assistendo al grande successo dei monopattini di Xiaomi e di Segway, e oggi appare un nuovo brand, Nilox, che lancia Doc Twelve, che si distingue dai competitors per una caratteristica originale e interessante: le ruote grandi ben 12 pollici. Se pensiamo ai modelli delle altre due Case appena citate e facciamo un confronto, i Segway ES1 e ES2 hanno ruote da 8 pollici, gli Xiaomi da 8.5’’. Nilox vuole differenziarsi dai concorrenti e puntare sulla stabilità anche sulle strade più difficoltose.

Gli pneumatici del nuovo monopattini elettrico di Nilox sono a camera d’aria, come quelli delle biciclette, quindi chiaramente c’è il rischio di forare. Il nuovo kickscooter si destreggia in maniera molto agile e sicura per le strade cittadine, è molto maneggevole e offre una guida precisa, con un buon grado di resistenza sulle buche, le rotaie del tram e i percorsi dissestati.

Il monopattino elettrico Nilox Doc Twelve ha un motore da 250 W, freno a disco al posteriore, offre un’autonomia di 30 km di autonomia e impiega otto ore circa per una ricarica completa. La sua capacità di carico è nella media, ad oggi abbiam visto infatti un solo monopattino elettrico in grado di portare fino a 140 kg. Doc Twelve ne porta 100 e offre tre velocità, che si adattano alle regole imposte dalla Legge italiana: 6 km/h nelle aree pedonali, 20 km/h e 25 km/h. Il conducente ha la possibilità di controllare la velocità e la carica residua attraverso un piccolo display LCD. Il prezzo di listino è di 599 euro, usufruendo del Bonus di potrà pagare solo 240 euro.