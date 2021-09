Il nuovo monopattino elettrico di Valentino Rossi

MT Distribution con VR|46 Racing Apparel lanciano il nuovissimo monopattino elettrico dalla grafica inconfondibile, progettato e realizzato per tutti gli appassionati di MotoGP e i fan di Valentino Rossi, ma non solo. È il mezzo speciale con cui sfrecciare tra le strade della propria città, per gli spostamenti quotidiani.

In vendita sul sito ufficiale della linea di prodotti di Vale, si tratta di un monopattino elettrico per adulti, uno dei nuovi mezzi per la micromobilità urbana che negli ultimi anni hanno preso il sopravvento, soprattutto dal 2020, spinti anche dagli incentivi promossi dal Governo. Nonostante oggi la circolazione dei monopattini elettrici abbia bisogno di una regolamentazione severa, a causa dei gravi incidenti degli ultimi mesi, questi sono comunque diventati un vero e proprio mezzo di trasporto, usato dai giovani e non solo.

UP! presenta la grafica di Valentino Rossi (non è il primo), ha una batteria estraibile ed è in grado di percorrere fino a 22 chilometri con una sola ricarica. Il monopattino offre un’esperienza di guida molto confortevole, grazie all’azione combinata delle ruote a camera d’aria e alla doppia sospensione anteriore e posteriore. UP! monta un motore brushless da 350W, necessita di una manutenzione minima e il livello di usura è bassissimo, come dichiarato dalla Casa. Il monopattino è silenzioso, può essere impostato su tre livelli di velocità: 6 km/h, 20 km/h e 25 km/h (velocità massima consentita). Il telaio in alluminio offre leggerezza al mezzo, ma anche un’ottima resistenza. La batteria estraibile è posizionata nell’asta del manubrio e può essere comodamente ricaricata in casa o in ufficio. La doppia luce anteriore e posteriore e il display LED a 3 colori integrato nel manubrio offrono una guida più sicura e un facile controllo delle impostazioni.

Il monopattino UP! di Valentino Rossi ha ruote da 8.5 pollici con camere ad aria, doppio freno elettronico e fisico a disco, offre una portata massima di 120 kg. I tempi di ricarica vanno da 3 a 5 ore, per un’autonomia di 22 km, chiaramente soggetta a variazioni in base alle condizioni e allo stile di guida. Il suo peso è di 14,4 kg in tutto, si può guidare a partire dai 16 anni con l’utilizzo del casco e delle protezioni, anche se è probabile che le leggi in materia possano cambiare. Il prezzo di vendita è 499 euro.