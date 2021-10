Il monopattino a tre ruote di Toyota

Che la last mile mobility e la micro-mobility stiano assumento una rilevanza sempre maggiore è un ormai un dato di fatto. Lo dimostra, tanto per fare un esempio, l’interesse crescente mostrato da diversi produttori d’auto per veicoli “alternativi”. Toyota, ad esempio, si appresta a fare il proprio esordio in questo settore lanciando sul mercato un monopattino elettrico a tre ruote.

Chiamato C+walk T , il “triciclo” del produttore nipponico vuole affermarsi come il mezzo perfetto con il quale spostarsi in città. Staccato di appena 15 centimetri dal terremo, il monopattino elettrico marchiato Toyota è caratterizzato da un’estrema facilità d’utilizzo e da caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Progettato per essere utilizzato anche all’interno di aree pedonali e piste ciclabili, il C+walk T dello storico marchio giapponese ha “un’impronta” minima, così da poter esser trasportato agevolmente quando non viene utilizzato. La pedana, infatti, occupa a grandi linee lo spazio di una persona, così da ridurre ingombri e facilitare la mobilità. Un veicolo decisamente differente rispetto ai monopattini elettrici “standard”, come quello presentato all’inizio dell’estate da Lancia.

Dotato di una batteria agli ioni di litio, il triciclo elettrico di Toyota si ricarica in 2 ore e mezza e garantisce un’autonomia con singola carica di circa 14 chilometri. Non molti, ma più che sufficienti per raggiungere (ad esempio) il luogo di lavoro dopo esser scesi dalla metro o dall’autobus. O, ancora, per spostarsi all’interno di un impianto di produzione di grandi dimensioni. Il display centrale mostra lo stato di carica della batteria e la velocità di crociera, mentre sui lati del manubrio sono presenti le leve dell’acceleratore e del freno.

Tra le varie dotazioni tecnologiche del monopattino elettrico del produttore nipponico spiccano una funzione di controllo della velocità in curva, utile per evitare di correre rischi mentre si sta per svoltare, e un sensore che monitora la pendenza della strada e attiva la “frenata d’emergenza” nel caso in cui si raggiungano velocità troppo elevate. Le ruote (una nella parte frontale e due nella parte posteriore) sono anti-foratura, così da non ritrovarsi a piedi a metà strada. Toyota arricchisce così l’offerta di veicoli elettrici per la micro mobilità, rendendo più complesso il processo di scelta del monopattino elettrico.