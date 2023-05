La minaccia di Tesla: “Uccideremo i motori termici”

In Italia, per esempio, c’è ancora astio nei confronti delle auto a zero emissioni, dovuto ai prezzi di listino elevati e alla scarsità di colonnine di ricarica. C’è da dire comunque che i dati relativi alle vendite delle vetture elettriche sono positivi nel primo trimestre del 2023, e per questo motivo Tesla prende piede e sostiene che “ucciderà tutti i motori termici”.

L’epoca in cui stiamo vivendo è quella “di mezzo”, in cui l’Europa si prepara ad accogliere i motori elettrici, in vista del bando alle motorizzazioni termiche a partire dal 2035, come l’UE stessa ha deciso. Nonostante gli anni passino, la strada da fare è ancora molta.

I piani di Elon Musk

L’obiettivo di Tesla è eliminare totalmente i veicoli con motore termico dalla circolazione. Elon Musk vuole dominare il mercato globale con le sue auto elettriche, e il CEO si fa forza grazie ai dati di vendita altissimi che caratterizzano la Casa nei primi mesi del 2023. Sembra che la strada sia proprio quella del dominio delle vetture alla spina e della leadership di Tesla, ma staremo a vedere.

Intanto possiamo dire che nel primo quadrimestre di quest’anno l’auto più venduta in Europa è stata la Tesla Model Y e, se i numeri continueranno a salire, sarà anche l'auto più venduta al mondo nel 2023. Per questo Musk parla chiaro e ha intenzione di eliminare la concorrenza, soprattutto chi produce auto con motori termici.

Per Tesla l’Europa è una grande opportunità di crescita, e Elon Musk lo sta dimostrando negli ultimi mesi, tagliando i prezzi delle sue auto nel nostro territorio. Intanto l’Europa è concentrata nella “battaglia” contro la Cina che, come ben sappiamo, sta entrando a gamba tesa nel nostro mercato, proponendo una serie di auto elettriche di successo.

La leadership di Tesla

L’unico centro di produzione europeo di Tesla è rappresentato dalla Gigafactory di Berlino, ne abbiamo seguito l’inaugurazione nel 2022. Il marchio ha però aree di vendita, showroom e centri di consegna sparsi in tutto il territorio del Vecchio Continente.

In una recente videoconferenza riportata da Teslamag, si percepisce – senza troppi di giri di parole – qual è oggi il reale obiettivo di Elon Musk, ovvero crescere nel 2023 e espandersi in tutta Europa. Il CEO ha dichiarato inoltre: "Quest'anno uccideremo le vetture ICE (Internal Combustion Engine)”, i motori termici sono nel mirino di Musk, che vuole appunto annientarli per sempre.

C’è da dire che al momento nel nostro continente i numeri delle immatricolazioni di auto alimentate a benzina e diesel sono ancora molto elevati, restano le predilette. Nei Paesi del Nord in realtà la mobilità elettrica ha preso il sopravvento, ma nel resto d’Europa ci sono ancora troppi limiti legati alle auto elettriche, anche in Italia, non è certo un segreto.

I prezzi di listino elevati bloccano parecchio le vendite di vetture EV, ma il caso della Tesla Model 3 – per esempio – oggi è emblematico. Elon Musk infatti ha tagliato più volte il prezzo della sua creatura e oltretutto oggi – in Lombardia – grazie ai doppi incentivi, una Tesla Model 3 potrebbe essere portata a casa a una cifra alla portata di tutti. Motivo per cui iniziamo a pensare che le Tesla, a partire dalla Model 3 oggi, potrebbero diffondersi sempre più in Italia e, anzi, in tutta Europa, contribuendo a uccidere i motori termici, obiettivo di Musk.