Microlino è la microcar elettrica più cool del momento

Microlino è la prima soluzione di micromobilità nell’offerta Koelliker, che viene distribuita in Italia esclusivamente dal Gruppo Koelliker. Si tratta di una microcar dal design unico, l’abbiamo già vista: è divertente, stilosa, glamour, sofisticata e 100% elettrica.

Una proposta che possiamo definire davvero unica sul mercato, che si riconosce al primo sguardo e che sta arricchendo ulteriormente la gamma di soluzioni sostenibili distribuite dal Gruppo Koelliker. Durante il Party Like a Deejay, Microlino farà ufficialmente il suo debutto in società, e si presenterà infatti al grande pubblico in tutto il suo splendore, offrendo ai presenti la possibilità di guidarla e provarla in test drive dedicati.

La nascita del progetto risale al 2015

È il 2015 quando Wim Ouboter – fondatore della Micro Mobility System – e i due suoi figli Merlin e Oliver, lanciano l’ambizioso progetto della Microlino. Volevano riuscire a realizzare un quadriciclo di categoria L7e, per poter compiere un nuovo passo nella direzione della mobilità urbana sostenibile.

E lo volevano fare praticamente creando una nuova categoria di prodotto, tra la moto e l’autovettura. La microcar ha solide radici italiane, tanto è vero che la produzione è interamente made in Italy, Microlino viene prodotta infatti presso la sede de La Loggia, in provincia di Torino.

Com’è fatta

La meravigliosa Microlino presenta un unico sportello frontale, è stata ideata e realizzata per trasportare due persone. La vediamo e la riconosciamo al primo sguardo, grazie al suo stile inconfondibile, è una microcar molto facile da parcheggiare, grazie alla sua compattezza e alle sue dimensioni ridotte, di soli 2.5 m di lunghezza massima. Nonostante questo, Microlino offre un generoso bagagliaio di ben 230 litri: non lascia nulla al caso.

Possiamo definire Microlino una vera e propria best in class in differenti ambiti:

prima di tutto la sicurezza : si tratta infatti del primo prodotto della sua categoria ad avere un telaio unibody in acciaio e alluminio, proprio come quelli utilizzati per le auto classiche che siamo abituati a guidare ogni giorno. È un aspetto da non sottovalutare, che la rende più sicura rispetto ai veicoli della stessa categoria, dotati invece di un telaio tubolare e pannelli in plastica;

: si tratta infatti del primo prodotto della sua categoria ad avere un telaio unibody in acciaio e alluminio, proprio come quelli utilizzati per le auto classiche che siamo abituati a guidare ogni giorno. È un aspetto da non sottovalutare, che la rende più sicura rispetto ai veicoli della stessa categoria, dotati invece di un telaio tubolare e pannelli in plastica; ottime anche le performance , categoria in cui Microlino dice la sua: l’elevata rigidità torsionale, paragonabile a quella delle autovetture, unita alla leggerezza delle parti in alluminio, permette all’utente di vivere un’esperienza di guida precisa e dinamica;

, categoria in cui Microlino dice la sua: l’elevata rigidità torsionale, paragonabile a quella delle autovetture, unita alla leggerezza delle parti in alluminio, permette all’utente di vivere un’esperienza di guida precisa e dinamica; non ha paragoni anche la sua durabilità: i materiali di alta qualità e il processo di produzione e controllo realizzati secondo le più avanzate tecnologie, danno la possibilità di prevedere un lungo ciclo di vita e una performance costante anche dopo un lungo chilometraggio e un elevato valore residuo.

La nuova Microlino sarà presentata al Party Like a Deejay a Milano, al Parco Sempione, il 10 e l’11 giugno 2023. La piccolina di Casa Koelliker vanta una velocità massima di 90 km/h ed è equipaggiata con tre tipi di batterie, di tipo Nickel-Cobalto-Manganese, che garantiscono un’autonomia di 91, 177 o 230 chilometri in tutto.

La Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione, rafforza ulteriormente l’impegno del Gruppo leader nell’importazione nel fornire il proprio contributo alla diffusione della mobilità elettrica attraverso collaborazioni con realtà di respiro internazionale accuratamente selezionate a livello mondiale.