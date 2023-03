Mercedes, la prima fabbrica di riciclaggio delle batterie

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes inaugura la prima fabbrica di riciclaggio delle batterie

Mercedes inaugura la nuova fabbrica di riciclaggio delle batterie a Kuppenheim, in Germania, sito in cui si ridurrà il consumo di risorse e la Casa si occuperà di un riciclaggio a ciclo chiuso delle materie prime delle batterie.

La prima fase dell’impianto – lo smantellamento meccanico delle batterie dei veicoli elettrici – dovrebbe iniziare alla fine di quest’anno. Qualche mese dopo verrà istituito un impianto pilota di idrometallurgia. Si tratta di un approccio innovativo, volto a un concetto di riciclaggio integrato all’interno di un unico stabilimento: attualmente è l’unico in Europa.

L’investimento di Mercedes

Mercedes sta investendo milioni di euro nella costruzione del bilancio CO2 – impianto neutro, finanziato dal Ministero federale tedesco dell’economia e della protezione del clima, nell’ambito di un progetto di ricerca scientifica. Questo investimento rafforza il ruolo del sito di Kuppenheim all’interno della rete di produzione globale del brand e segna un passo avanti molto importante per la strategia di business sostenibile della Casa, che si muove verso il “solo elettrico”.

Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, gestione della catena di distribuzione e produzione: “Con un tasso di riciclaggio superiore al 96%, qui a Kuppenheim viene creata una ‘miniera del domani’. L’approccio tecnologico innovativo ci consente di incorporare le preziose materie prime in nuovi veicoli Mercedes-EQ. Stiamo ampliando costantemente la nostra esperienza nella catena del valore delle batterie e stiamo compiendo un passo importante nella nostra strategia verso Electric Only. Insieme ai nostri partner dell’industria e della scienza, stiamo dimostrando la potenziale del Baden-Württemberg e della Germania per innovare nel settore dell’elettromobilità sostenibile”.

Thekla Walker MdL, Ministro dell’Ambiente, della Protezione del Clima e del Settore Energetico del Baden-Württemberg ha aggiunto: “Sono lieta che Mercedes stia assumendo un ruolo pionieristico con la fabbrica pilota per il riciclaggio delle batterie qui a Kuppenheim e stia portando avanti costantemente il tema dell’economia circolare. Ciò è di particolare importanza in considerazione della disponibilità limitata materie prime molto ricercate come il litio, il cobalto o il nichel. Un maggiore riciclaggio può contribuire a ridurre la dipendenza sulle materie prime critiche e rafforzare così la resilienza dell’economia. In questo senso, il tema del riciclo delle batterie è di grande attualità e anche di interesse strategico”.

E infine c’è da dire che, come ha dichiarato Michael Brecht, presidente del comitato aziendale dell’operazione congiunta Gaggenau, a cui appartiene lo stabilimento di Kuppenheim, con la fabbrica di riciclaggio delle batterie, Mercedes sta raccogliendo un importante know-how nel campo dell’economia circolare e sta anche gettando le basi per nuovi posti di lavoro sostenibili che possono essere ulteriormente ampliati se l’operazione avrà successo.

La fabbrica di riciclaggio delle batterie

In futuro, la fabbrica di riciclaggio delle batterie coprirà ogni fase: dallo smantellamento a livello di modulo, alla triturazione, all’asciugatura e alla lavorazione dei materiali per batterie. Il processo di idrometallurgia con un tasso di recupero superiore al 96% permette una vera economia circolare dei materiali delle batterie.

L’impianto pilota dovrebbe avere una capacità annua di 2.500 tonnellate. I materiali recuperati verranno reimmessi nel ciclo di riciclaggio per produrre oltre 50.000 moduli batteria per i nuovi modelli Mercedes-Benz. Sulla base dei risultati della fabbrica pilota, i volumi di produzione potrebbero essere aumentati a medio-lungo termine.