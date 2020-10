Mercedes e-Scooter, il monopattino elettrico veloce e sicuro

editato in: da

Mercedes sviluppa concetti sostenibili per molti aspetti della mobilità, con la sua nuova famiglia EQ elettrica, sta soddisfacendo le esigenze di un’ampia gamma di gruppi target, con veicoli innovativi, dall’EQ intelligente per la città al monovolume EQV e all’EQC.

Ora invece è la volta dell’eScooter, attraverso il quale il costruttore fa un ulteriore passo avanti per quanto riguarda i suoi nuovi veicoli elettrici, portando sul mercato una soluzione a emissioni zero per gli ultimi chilometri di viaggio. Un monopattino progettato con una cosa in mente: la longevità. L’utilizzo di componenti e materiali di alta qualità consente di percorrere oltre 5.000 chilometri. Grazie al suo peso ridotto e al meccanismo di piegatura intuitivo, l’eScooter può essere facilmente trasportato nel bagagliaio o portato sui mezzi pubblici e si distingue per ottimi design, autonomia e sicurezza.

L’eScooter è elegante, robusto e conveniente. Consente al produttore di soddisfare l’esigenza di molti clienti che cercano soluzioni di mobilità flessibili e individuali, soprattutto nel trasporto urbano. Il nuovo monopattino elettrico di Mercedes soddisfa la micro-mobilità senza emissioni (in Italia questi mezzi si stanno diffondendo molto rapidamente), supporta il miglioramento della qualità dell’aria e corrisponde perfettamente al moderno stile di vita urbano.

L’elegante design nero è dedicato agli esteti che vogliono distinguersi dalla massa e utilizzare un prodotto pensato nei minimi dettagli. Il motore elettrico, con una potenza massima di 500 W, accelera rapidamente l’eScooter fino ai 20 km/h consentiti in Germania e la batteria da 7,8 Ah offre un’autonomia fino a 25 km. Il kickboard è largo e ha un rivestimento antiscivolo, con molto spazio per entrambi i piedi. L’eScooter ha sospensioni anteriori e posteriori ed è dotato di ruote in gomma di 20 cm di diametro che gestiscono senza sforzo superfici irregolari.

Il piantone dello sterzo retrattile è facilmente regolabile in base all’altezza del pilota. Il manubrio ergonomico è dotato di acceleratore a destra e freno a sinistra. Il display centrale mostra la velocità, il livello della batteria e la modalità di guida. Le luci anteriori e posteriori sono adatte per l’uso nel traffico stradale. Mercedes e-Scooter si collega tramite Bluetooth allo smartphone, che può essere fissato a una staffa sul manubrio.

Il nuovo monopattino elettrico si ricarica in circa 3-3,5 ore utilizzando una presa domestica standard e raggiunge il 70% di carica in poco più di due ore. È omologato per la guida su strade pubbliche in Germania.