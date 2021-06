Lancia firma il suo primo monopattino elettrico

editato in: da

Arriva il primo monopattino elettrico firmato Lancia, in abbinamento con la Ypsilon Hybrid Ecochic: realizzato in collaborazione con MT Distribution, vanta il telaio in alluminio, un motore da 250W e un’autonomia che arriva fino a 18 km.

Lancia Ypsilon e-scooter è nato dalla voglia di sviluppare la tecnologia con il rispetto per l’ambiente, seguendo lo stile e l’eleganza che contraddistingue la Casa torinese. L’unione di Lancia e MT Distribution, azienda italiana con un consolidato know-how nel campo della micro mobilità elettrica urbana, hanno dato vita un monopattino che è tra i più leggeri e versatili della sua categoria.

Il nuovo Ypsilon e-scooter è disponibile al prezzo consigliato di 299 euro in due diverse colorazioni: Maryne e Gold, entrambe con personalizzazioni nate dalle collaborazioni di MT e Lancia con Pininfarina.

Il primo monopattino elettrico firmato Lancia Ypsilon, modello stabilmente nelle posizioni più alte nella classifica delle auto più vendute in Italia, è dotato di un motore da 250W di tipo brushless: questa tecnologia richiede una manutenzione minima e garantisce alte prestazioni.

Il telaio in alluminio e la chiusura easy-folding assicurano al monopattino Lancia tanta leggerezza e praticità. Il comfort, invece, è garantito da comode ruote honeycomb da 8 pollici e dalla sospensione anteriore che ha il pregio di attutire le irregolarità del manto stradale. A rendere l’esperienza di guida ancora più sicura ci pensano le luci LED anteriori e posteriori, inserite in maniera armoniosa tra le linee del monopattino, così da impreziosirne l’elegante profilo.

L’e-scooter firmato lancia ha un’autonomia che arriva fino a 18 km ed è in perfetta armonia con la nuova Ypsilon Hybrid rinnovata nel look e nelle motorizzazioni. Con 35 anni di storia alle spalle, 4 generazioni, 35 serie speciali e più di 3 milioni di unità vendute, Lancia Ypsilon è un modello best seller che si è affermato come unica Fashion City Car nel suo segmento.

L’e-scooter firmato Lancia, disponibile al prezzo consigliato di 299 euro, testimonia la volontà della Casa torinese di abbracciare la mobilità a zero emissioni in ogni suo aspetto. Le novità non finiscono qui: è attesa per il 2022 la nuova generazione di Lancia Ypsilon con una variante elettrica che dovrebbe avere un’autonomia di 400 chilometri.