Lampàgo, mini scooter a tre ruote elegante e chic, perfetto per il turismo costiero

Tra i veicoli più strani del momento c’è di sicuro il triciclo elettrico Lampàgo, e non perché sia brutto, tutt’altro. Il suo stile si può definire fondamentalmente vintage anni ‘60 ed è il risultato di un bel riassunto tra il retrò e lo steampunk. Ricorda molto il design dei veicoli futuristici o delle automobili statunitensi della seconda metà del secolo scorso, e trae in parte ispirazione dalla Vespa Piaggio prodotta qui da noi in Italia.

Difficile da definire come mezzo di trasporto, se non fosse assurdo verrebbe da chiamarlo e-scooter “decappottabile”, perché evoca quel tipo di immaginario vacanziero molto mediterraneo.

In realtà la produzione di Lampàgo è turca, nonostante il nome sia spagnolo (Lampàgo significa “fulmine”) e la principale filiale distributiva sia a Dubai.

Le specifiche

Si tratta di un triciclo elettrico a due posti, per il quale è obbligatorio l’uso del casco. È alimentato da un motore da 1.000W e da una batteria al litio da 60V/30Ah; secondo i dati forniti dal produttore si ricarica in tre ore, ha un’autonomia di 50-70 km e può trasportare fino a 200 kg. Arriva a 45 km/h, quindi in Europa serve immatricolarlo come velocipede e ovviamente non può circolare sulle piste ciclabili.

Lampàgo vanta una stile molto elegante, sia esternamente che internamente, dove le poltroncine in pelle con tanto di poggiatesta gli danno quel tocco estetico tipico dei prodotti di alta fascia. Si accede al veicolo tramite due portiere laterali e si guida con un manubrio da motocicletta con tanto di specchietti, frecce, ed un lungo faro sul davanti che aumenta l’aerodinamicità e l’effetto vintage. Sul retro chiude il veicolo la ruota di scorta e volendo si possono aggiungere due valigie, ovviamente in pelle coordinata, da agganciare dietro agli schienali

Prezzo e potenzialità

Lampàgo per il momento non viene venduto in Europa, sappiamo però che in Turchia viene proposto a un prezzo pari a 6.800 €. Non è un caso che la principale filiale dell’azienda sia a Dubai, Lampàgo sembra nato per quel tipo di contesto essendo un veicolo destinato al tempo libero vacanziero e instagrammabile.

Interessante la personalizzazione che offre l’e-scooter (o microcar?) grazie alla quale possiamo scegliere tra tantissimi colori sia per la carrozzeria che per gli interni in pelle. Sicuramente non si tratta di uno veicolo utilizzabile in città per andarci al lavoro, però a livello turistico potrebbe avere un futuro e nel tempo ricavarsi una nicchia. Purtroppo ad oggi non ci sono molte informazioni in più su Lampàgo, però vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi e diffusione.