IRIS, l’e-bike a tre ruote che arriva dal futuro

Fonte: grantsinclair

Grant Sinclair, nipote del defunto inventore Sir Clive Sinclair, ha da poco rilasciato le immagini del suo nuovo IRIS eTrike, un veicolo che sembra arrivare direttamente dal futuro. Per chi non lo conoscesse si tratta di un triciclo a pedalata assistita completamente coperto, un particolare che lo inserisce a tutti gli effetti nella categoria dei velomobili, ossia veicoli a pedali progettati per essere aerodinamici e ospitare il pilota dentro un piccolo abitacolo.

Il design del modello 2023 è stato aggiornato sia internamente che esternamente, preparando il terreno alla fase di produzione di massa. La prima versione di IRIS uscì nel 2017 e già allora colpì per il suo aspetto futuristico e le tante funzionalità di cui disponeva. L’attuale aggiornamento ricalca esteticamente il suo predecessore ma lo arricchisce di ulteriori opzioni volte a migliorare l’esperienza di guida.

Design

L’e-trike IRIS detiene già un piccolo primato, essendo stata la prima bici chiusa a venire testata da un collaudatore piuttosto atipico. Stiamo parlando dell’astronauta Tim Peake, il quale ha provato IRIS durante il The One Show della BBC nel 2020, rilasciando subito dopo dichiarazioni positive in merito all’accelerazione, alla velocità raggiunta e al divertimento che si prova alla guida del veicolo. Quando fu presentata all’Eurobike 2017, IRIS venne subito etichettata come “la Tesla biciclette” (anche se per correttezza bisogna dire che non è l’unica a sfoggiare lo stesso titolo) per via delle sue linee che in qualche modo ricordano i prodotti dell’imprenditore sudafricano Elon Musk.

La nuova versione propone degli upgrade molto interessanti, fermo restando le caratteristiche tecniche principali come la posizione di guida reclinata con comandi laterali e il motore da 250 W che fornisce potenza fino ai 25 km/h di velocità.

Le novità

Una delle caratteristiche principali della nuova IRIS è il sistema di raffreddamento e purificazione dell’aria HEPA, il quale permetterebbe a chi pedala all’interno dell’abitacolo di non sudare e non dover respirare lo smog proveniente dal traffico. Ovviamente però la caratteristica distintiva del veicolo è quella che, secondo il suo inventore, dovrebbe anche incentivare il passaggio verso simili mezzi di trasporto, ossia la possibilità di essere chiuso verso l’esterno.

Proteggersi dalle avversità climatiche potrebbe in effetti avere un ruolo non trascurabile in fatto di scelte personali, ma tuttavia gioca un ruolo secondario rispetto a problemi di altra natura e relativi soprattutto alle stringenti regole europee e alla mancanza di infrastrutture di circolazione adeguate.

Oltre al sistema di purificazione però ci sono altre novità che riguardano l’ultima versione:

Sicurezza : la costruzione del corpo in schiuma EPP ha adesso sezioni sostituibili e riciclabili. Risulta molto più resistente rispetto a prima e ben visibile nel traffico grazie alla maggior illuminazione a strisce LED multicolore (faro, freno e indicatori).

Comfort : il nuovo sedile ergonomico è ottimo per il pendolarismo e ora si ripiega in modo che oltre 100 litri di stivaggio siano accessibili dall’interno della cabina. La cover superiore, realizzata in acrilico aeronautico, e include adesso una funzione antiappannamento.

Test ride : sarà possibile provare IRIS presso testi pubblici in varie località del mondo, a partire da Londra. Un prototipo di eTrike IRIS è in mostra dal 20 maggio 2023 al 14 aprile 2024 presso il National Motor Museum di Beaulieu, nel Regno Unito, alla mostra MOTOPIA.

Prezzo e disponibilità

IRIS eTrike 2023 è possibile preordinarlo sul sito ufficiale al prezzo di 4999 £ (5848 €), una cifra tutto sommato in linea con la qualità costruttiva di questo veicolo. Chissà se in futuro ci sarà spazio per simili mezzi di trasporto, ingiustamente sottovalutati ma in realtà ecologici, efficienti, facili da guidare e poco ingombranti.

Un’opportunità probabilmente la meriterebbero.

Caratteristiche tecniche

BATTERIA

Batteria portatile agli ioni di litio con capacità 48v 20Ah per un autonomia fino a 50 km con una singola carica.

MOTORE

La scelta di tre potenti motori Bafang mid drive consente a IRIS di salire facilmente su pendii ripidi:

M215 – 250 watt (80Nm), l’unico legale per la pubblica circolazione in Europa.

M315 – 500 watt (100Nm)

M615 – 750/1000 watt (160Nm)

RUOTE

Ruote BMX in carbonio da 24 pollici x2 (anteriori).

Ruota MTB in carbonio da 26 pollici x1 (posteriore).

PNEUMATICI

3 pneumatici da carico Tannus a prova di foratura.

FRENATA

Freni a disco meccanici Spyre (anteriore e posteriore).

CAMBIO

Cassetta a 9 velocità e deragliatore con leve del cambio microSHIFT Advent Trigger.

PEDALI

Pedali a doppia faccia Shimano PD-EH500 SPD (per scarpe da strada o clip-on professionali).

COVER SUPERIORE

Plexiglass trasparente aeronautico resistente all’abrasione e idrorepellente.

DISPLAY LCD

La retroilluminazione mostra velocità, distanza, carica della batteria e modalità di alimentazione.

LUCI

Quattro LED RGB sulla parte anteriore per fari e indicatori di direzione. Luce di stop posteriore a LED con frecce integrate.

SCOCCA

Telaio in acciaio cromato con corpo in schiuma EPP superleggera. Costruzione del corpo ispirata alla tecnologia dei caschi da sci.

DIMENSIONI

260 (L) x 94 (L) x 128 (A) cm.

PESO

50 chili compresa la batteria.