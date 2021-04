L’innovativa eBike senza catena, con trasmissione idraulica

editato in: da

Nel mondo delle biciclette elettriche, che oggi è uno di quelli più in voga per quanto riguarda la micromobilità urbana (a zero emissioni) del futuro, assistiamo ogni giorno a delle novità senza eguali, progetti innovativi e degni di nota.

Per esempio di recente abbiamo parlato della nuova eBike con motore invisibile; quella di cui parliamo oggi invece è Oyo, un modello unico, in grado di sfruttare la trasmissione idraulica, in un modo che ad oggi non avevamo mai visto. L’idea di questa nuovissima bici elettrica al mondo è ancora in fase sperimentale, ma il progetto pare essere senza alcun dubbio molto interessante e ambizioso. È da tempo infatti che circola tra i costruttori.

Come funziona? Con un sistema sigillato a circuito chiuso, che trasmette alle ruote la forza impressa sul pedale da parte del ciclista, grazie a un liquido idraulico che sostituisce catena e cambio. Il liquido pressurizzato passa nei tubi all’interno del telaio e raggiunge il mozzo posteriore dove si trova il motore elettrico (idraulico), che ne sfrutta l’energia cinetica.

Detta così forse non attrae granché, ma ci sono una serie di vantaggi legati alle trasmissioni idrauliche che vale la pena considerare. Innanzitutto la poca manutenzione di cui hanno bisogno e il fatto che non si coprono di olio (un aspetto che nelle bici normali è molto fastidioso). Si tratta di trasmissioni che non si staccano come le catene (quanti di voi si sono mai trovati nell’odiosissima situazione della catena della bici che cade, da risistemare per poter rientrare a casa?).

Non è tutto, di certo le eBike (che oggi stanno spopolando a dismisura) con trasmissione idraulica hanno meno parti in movimento rispetto a quelle che siamo abituati a vedere oggi in circolazione e possono essere configurate con una trasmissione a variazione continua. I sensori integrati raccolgono dati su velocità, cadenza e coppia e cambiano automaticamente il rapporto di trasmissione, senza alcuni scatto e passaggio ‘brusco’ tra le marce.

La nuova eBike Oyo di BC Bikes monta un display sul manubrio, grazie al quale si può accedere ai cinque livelli di assistenza elettrica. La bici elettrica raggiunge i 25 km/h di velocità. Il costruttore al momento non ha fornito delle specifiche che riguardano la durata della batteria, sappiamo solo che è al litio, sul tubo obliquo della eBike. Il telaio è in alluminio, ha un buon sistema di antifurto gestito dall’app.

Oyo è comparsa per la prima volta su Indiegogo a dicembre 2020, con il crowdfunding ha chiuso il finanziamento in pochissimo tempo. Ne è stato aperto un altro sul sito ufficiale Oyo e si è chiuso superando i 5 milioni di shekel israeliani, che corrispondono a 1,3 milioni di euro circa. Ora si attendono novità dall’equipe.