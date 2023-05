Con Hyundai il parcheggio diventa facile ovunque

Hyundai Mobis ha infatti rivelato la tecnologia della mobilità del futuro, che permette alle auto di parcheggiare in parallelo in uno spazio ristretto semplicemente regolando l'angolo delle ruote e anche di poter tornare indietro da un vicolo cieco girando le ruote fino a 180 e addirittura 360 gradi.

L’auto si muove come un granchio

La Casa ha rilasciato un video dimostrativo in cui mostra la sua auto elettrica di successo IONIQ 5 equipaggiata con il sistema e-Corner. La vettura viene ripresa durante la guida presso lo Hyundai Mobis Proving Ground e sulle strade adiacenti. Grazie al successo dell'auto dimostrativa che guida su strade del mondo reale, il sistema sta migliorando la sua affidabilità, che era semplicemente considerata una tecnologia del futuro.

Nella clip, l'auto guida sulla strada di prova mostrando come funziona quella che è stata denominata la “camminata del granchio”, che permette a tutte e quattro le ruote di girare di ben 90 gradi per eseguire un movimento parallelo.

Come potete immaginare quindi, si tratta di un sistema che praticamente permette a chiunque di parcheggiare in parallelo, anche in spazi ristretti, dove sembra impossibile. Il sistema prevede anche la possibilità di girare le ruote anteriori all'interno e posteriori all'esterno per ben 360 gradi.

Una caratteristica che possiamo definire a dir poco eccezionale, e che dà al conducente la possibilità di invertire facilmente la direzione di marcia del veicolo in uno spazio limitato, con il minimo movimento. Una manovra che oggi sembra davvero surreale, ma che sicuramente ognuno di noi almeno una volta nella vita ha desiderato.

Nel video si vede anche una terza possibilità dell’auto di Hyundai, quella della “guida diagonale”, che fa ruotare tutte e quattro le ruote nella stessa direzione di 45 gradi, aiutando a evitare senza problemi ostacoli o veicoli su strada. E non è tutto, la tecnologia e-Corner di Hyundai si completa con il “pivot turn”, che consente al guidatore di scegliere qualsiasi ruota e far ruotare il veicolo intorno ad essa.

Una tecnologia che definire innovativa è poco. L'e-Corner System sviluppato da Hyundai Mobis è un pacchetto all-in-one di Brake by Wire, Steer by Wire, Damper e In-Wheel Motor, installato su ciascuna ruota. Il sistema è considerato come una delle tecnologie di mobilità chiave per l'elettrificazione e la guida autonoma del futuro, che non è mai stata prodotta in serie in nessuna parte del mondo.

Non solo parcheggi

Hyundai Mobis sta compiendo un ulteriore passo avanti rispetto alla concorrenza globale aumentando la sua capacità di sviluppare internamente un'ampia gamma di componenti essenziali non solo per lo sterzo e la frenata, ma anche per la connettività e l'elettrificazione.

Cheon Jae-seung, capo dell'FTCI (Future Technology Convergence Institute), presso Hyundai Mobis, ha dichiarato: “Stiamo idealizzando il sistema e-Corner per soddisfare le esigenze della mobilità futura. Garantiremo diversi tipi di soluzioni di mobilità personalizzate che possono essere applicate alla guida autonoma e ai veicoli elettrici, per consolidare la nostra visione di raggiungere nuove vette come fornitori di nuove piattaforme per la mobilità”.