Fonte: Ufficio Stampa Arriva il nuovo scooter elettrico Honda Motorcompacto

Honda presenta il nuovo e-Scooter Motocomppacto, in grado di ridefinire la mobilità urbana personale, rendendola elegante, semplice e pieghevole. Possiamo oltretutto definire il nuovo scooter elettrico come la versione moderna e a zero emissioni Honda Motocompo dei primi anni Ottanta.

Una nuova soluzione divertente da guidare, progettata per la mobilità urbana del futuro, con autonomia a emissioni zero fino a circa 20 chilometri.

Il ritorno di un’icona, in chiave moderna

È in arrivo il nuovissimo Motocompacto, moderna interpretazione degli e-scooter ispirata all’Honda Motocompo dei primi anni Ottanta. Un veicolo che ridefinisce il trasporto personale elettrico a prezzi accessibili, con uno stile elegante e semplice e una progettazione innovativa, ultracompatta e pieghevole. Le vendite inizieranno esclusivamente su motocompacto.honda.com e presso i concessionari Honda e Acura da novembre, al prezzo consigliato di soli $ 995 (933 euro circa).

Il Motocompacto a emissioni zero è progettato per la mobilità urbana moderna, una nuova soluzione per i motociclisti: un mezzo di trasporto alternativo, facile e divertente da guidare, che riduce notevolmente l’impatto delle emissioni di carbonio sull’ambiente, offrendo allo stesso tempo grande comodità.

Può raggiungere una velocità di punta pari a 25 km/h e un’autonomia a emissioni zero fino a 12 miglia, si può ricaricare completamente in sole 3,5 ore. Jane Nakagawa, vicepresidente della Business Unit R&D presso l’americana Honda Motor Co., ha dichiarato: “Motocompacto è unicamente Honda: si presenta con un aspetto divertente, innovativo e inaspettato della nostra più ampia strategia di elettrificazione”.

E continua: “Motocompacto sostiene il nostro obiettivo di neutralità carbonica aiutando i clienti con trasporti end-to-end a emissioni zero”.

Il progetto per la mobilità del futuro

Motocompacto è stato progettato e sviluppato dagli ingegneri Honda in Ohio e California, che hanno voluto proporre un veicolo che rappresenta un approccio innovativo al trasporto elettrico personale (ha ottenuto 32 brevetti).

Eccezionalmente pieghevole, Motocompacto si trasforma rapidamente per essere riposto nella sua custodia da trasporto compatta, leggera e impilabile, facile da portare con sé in ogni occasione, anche sui mezzi di trasporto e in spazi ristretti.

Il nuovo eScooter Motocompacto è perfetto per spostarsi in città, pensato anche per girare all’interno dei campus universitari. È stato progettato pensando al comfort e alla praticità del motociclista, con un sedile comodo, pedane sicure, portaoggetti a bordo, un tachimetro digitale, un indicatore di carica e una comoda maniglia per il trasporto. Un’app intelligente per smartphone consente ai guidatori di regolare le proprie impostazioni personali, comprese l’illuminazione e le modalità di guida.

Nick Ziraldo, responsabile del progetto e leader dell’unità di ingegneria del design presso Honda Development and Manufacturing of America, spiega: “Motocompacto è facile da usare e divertente da guidare, ma è stato anche progettato pensando alla sicurezza, alla durabilità e alla protezione”.

“Utilizza un robusto telaio e ruote in alluminio trattato termicamente, fari anteriori e posteriori a LED luminosi, catarifrangenti laterali e un anello di bloccaggio in acciaio saldato sul cavalletto compatibile con la maggior parte dei lucchetti per bici”. La ricarica è rapida e comoda con un caricabatterie compatto standard che può essere riposto a bordo.

Motocompacto è progettato per essere personalizzato con uno stile elegante e semplice, perfetto per decalcomanie, adesivi e altro ancora. Sarà disponibile anche una linea divertente e funzionale di accessori marchiati Motocompacto, tra cui casco, zaino, abbigliamento.