Harley Davidson svela la sua prima spettacolare e-bike

Serial-1, la spettacolare e-bike firmata Harley-Davidson

Serial 1 Cycle Company, marchio che realizza eBike, formato con l’iconica Casa motociclistica americana Harley Davidson, ha annunciato il suo ingresso nel mercato delle biciclette elettriche. La prima linea di prodotti dell’azienda arriverà sul mercato nella primavera del 2021.

Il nome della nuova creatura deriva da “Serial Number One”, il soprannome della motocicletta più antica conosciuta di Harley Davidson. La nuova eBike si chiama infatti Serial 1 Cycle Company ed è in grado di combinare la capacità di sviluppare un prodotto di livello mondiale di Harley Davidson e la leadership nella propulsione elettrica a due ruote del brand dedicato esclusivamente alle eBicycle.

Aaron Frank, Brand Director per Serial 1 Cycle Company, ha dichiarato: “Quando Harley Davidson ha messo per la prima volta il potere alle due ruote nel 1903, ha cambiato il modo in cui il mondo si muoveva, per sempre. Ispirati dalla visione imprenditoriale dei fondatori di Harley Davidson, speriamo di cambiare ancora una volta il modo in cui i ciclisti e gli appassionati di ciclismo si muovono nel loro mondo con una bicicletta elettrica”.

Questo nuovo progetto è iniziato grazie a un piccolo gruppo di appassionati di motociclette e biciclette che hanno lavorato per progettare e sviluppare un’eBike degna del nome Harley Davidson. Le nuove eBike di Serial 1 saranno la combinazione perfetta della semplicità di una bicicletta con la gioia senza sforzo della potenza elettrica; daranno la possibilità a chiunque di guidare più lontano, più velocemente e senza fatica.

Aaron Frank afferma: “Il segmento dinamico e in rapida crescita dell’eBicycle è in prima linea in una rivoluzione della mobilità globale. La realizzazione della Serial 1 consente ad Harley Davidson (già interessata alla mobilità a zero emissioni) di svolgere un ruolo chiave in questa rivoluzione della mobilità, permettendo anche alla Serial 1 di concentrarsi esclusivamente sul cliente interessato alle eBike e offrire un’esperienza di guida impareggiabile, radicata nella libertà e nell’avventura”.

Serial 1 Cycle Company offre eBicycles premium caratterizzate da un design intelligente e incentrato sull’uomo e realizzate utilizzando la tecnologia per biciclette più avanzata disponibile, per creare il modo più semplice e intuitivo per sperimentare il divertimento, la libertà e lo spirito di avventura di guidare una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Le eBike del brand danno la possibilità ai ciclisti di muoversi dove vogliono, quando vogliono, con la massima sensazione di indipendenza e autonomia.