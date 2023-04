Guida agile e fluida col nuovo monopattino a tre ruote

Fonte: Askoll EVA Askoll EVA SCOO3 è finalmente in vendita: caratteristiche e prezzo del rivoluzionario monopattino a tre ruote

Non è una bici, non è uno scooter e men che meno un monopattino: si chiama SCOO3, è prodotto dall’azienda veneta Askoll EVA ed è pronto a rivoluzionare la mobilità urbana.

Quello appena presentato dall’impresa che vanta oltre 800 brevetti registrati in materia di motori elettrici è il primo veicolo del suo genere: il “monopattino a tre ruote” dedicato alla sharing mobility è nato con l’intenzione di conquistare le strade delle smart city del futuro offrendo un’opzione agevole, economica e rigorosamente a zero emissioni. Ed è da poco disponibile anche per i clienti privati che volessero provare su strada la guida agile, fluida e sicura offerta dal “monopattino che pensa come un’auto”, il capostipite di una vera e propria nuova categoria nel mondo dei veicoli a zero emissioni.

SCOO3, il monopattino a tre ruote che non è un monopattino

Tecnologia, sostenibilità, italianità: sono i cardini tracciati da Askoll EVA nella definizione di un nuovo approccio alla mobilità urbana, che oggi supera il successo degli e-scooter più venduti in Italia per lanciare un veicolo completamente nuovo – talmente nuovo, che non può essere definito con nomi già esistenti. Non è una bicicletta ma non è neanche un monopattino: progettato per essere robusto come uno scooter e maneggevole come un monopattino, SCOO3 inaugura una nuova categoria di veicoli a zero emissioni, destinata a rivoluzionare gli spostamenti in città offrendo un’alternativa comoda, economica e sicura.

Dotato di tre ruote antiforatura da 10’’ e di una pedana basculante brevettata da Askoll che assicura una manovrabilità ottimale, SCOO3 dispone di sistemi di ammortizzazione sia sulla forcella sia sul retrotreno, a garantire una guida confortevole e un mezzo capace di adattarsi alle irregolarità delle strade cittadine. Oltre ai freni a disco, la dotazione prevede anche indicatori di direzione a LED, portatarga e display digitale che segnala stato di ricarica, velocità e altre informazioni utili per chi è alla guida.

Nato per essere facile, divertente e sicuro, il “monopattino a tre ruote” della Casa che ha dedicato uno scooter speciale alla Giornata Mondiale della Terra ha debuttato come mezzo dedicato alla mobilità condivisa in contesto urbano – cosa da cui derivano alcune delle sue caratteristiche più peculiari – ed è oggi disponibile anche per i privati.

Askoll EVA SCOO3: caratteristiche e prezzo

SCOO3 è dotato di un motore elettrico brushless ad alta efficienza energetica da 350 W installato sulla ruota anteriore: alimentato da una batteria agli ioni di litio da 630 Wh, il nuovo veicolo di Askoll EVA assicura una velocità massima di 25 km/h – il massimo previsto dal Codice della Strada – per un’autonomia che può raggiungere i 50 km.

Essendo progettato per la mobilità condivisa, SCOO3 è equipaggiato con una batteria estraibile inserita all’interno della pedana, che si può facilmente aprire con chiave o tramite app: secondo i dati forniti dalla Casa, il tempo di ricarica completo è di 4 ore, mentre per passare dal 20 all’80% di ricarica sono sufficienti due ore.

Tutti i cavi sono nascosti all’interno di un robusto telaio in alluminio che riesce a trasportare un carico massimo di 110 chili. SCOO3, che pesa in totale 28 chili, è munito di tracker GPS e telemetria, e dispone di una specifica modalità Pedestrian che limita la velocità a 6 km/h.

Resistente, durevole nel tempo e completamente personalizzabile, il nuovo veicolo Made in Italy destinato alla mobilità urbana è da poco disponibile anche per i clienti privati, con prezzi a partire da 1.590,00 euro.