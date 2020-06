Triumph entra nel mercato delle e-Bike con la Trekker GT

Triumph propone la sua prima bici elettrica, un mezzo innovativo e inedito, in grado di racchiudere e comunicare la passione eterna del marchio per il divertimento di guida e per le prestazioni su strada. Il nome della prima e-bike di Triumph è Trekker GT, in grado di integrare in un unico prodotto l'ingegneria britannica con gli ultimi aggiornamenti della tecnologia delle batterie e delle trasmissioni Shimano. La nuova e-bike offre ai clienti il meglio in termini di stile, comfort, qualità e finiture.