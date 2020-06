Scooter elettrico e monopattino, SEAT svela i suoi nuovi prodotti

Il marchio spagnolo ha presentato ufficialmente i nuovi prodotti di mobilità: uno scooter elettrico e un monopattino adatto all'ultimo miglio. La mobilità urbana sta cambiando e SEAT vuole offrire soluzioni che si adattino alle necessità sia delle città, sia dei cittadini. Con la presentazione mondiale del SEAT MÓ eScooter 125 di serie e del SEAT MÓ eKickScooter 65, SEAT rafforza il proprio impegno verso la mobilità urbana.



I due veicoli offrono prospettive molto diverse in risposta alle necessità di mobilità, sottolineando la continua evoluzione dei nostri spostamenti nella “giungla urbana” e le diverse soluzioni necessarie in questo mondo moderno in cui, a volte, le auto non sempre sono la soluzione più adatta per lo stile di vita delle persone.