La e-bike urbana di BMW per non passare inosservati

Siamo nel periodo di boom per la, il lockdown infatti ha portato come risultato, oltre purtroppo ad una situazione di crisi senza precedenti in tutto il settore dell’automotive, che anche nel mese di maggio non è migliorata di molto , anche una drastica e “positiva” diminuzione del traffico, con conseguente riduzione degli incidenti e dell’inquinamento in città. Per questo motivo si incentivano sempre più i mezzi della micromobilità a zero emissioni, come le biciclette, le e-bike e i monopattini elettrici. Anche il Governo ci ha messo del suo, inserendo il Bonus Mobilità nel Decreto Rilancio, per tutti coloro che acquistano uno di questi veicoli quest’anno, offrendo unodel 60% sulla spesa, fino a un massimo di 500 euro. Tanti i nuovi attori in questo settore, tra cui ancheche propone le sue nuove bici elettriche.