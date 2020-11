BMW svela lo scooter del futuro: le prime foto

Non ci sono solo le auto, nel futuro “elettrificato” di BMW. Il produttore tedesco, infatti, ha recentemente svelato il Motorrad Definition CE 04, definito dalla stessa casa bavarese come lo scooter del futuro. E non è difficile capire il perché: il Definition CE 04 è avveniristico tanto nelle linee quanto nelle soluzioni tecniche adottate dai tecnici e dagli ingegneri tedeschi. Un mezzo che dovrebbe rappresentare il futuro della mobilità urbana, sempre più caratterizza da veicoli (sia a quattro sia a due ruote) a bassissimo impatto ambientale.