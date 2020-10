La e-bike del futuro senza raggi e mozzo

La passione per le e-bike sta spopolando sempre di più nel nostro paese. Tanti sono i modelli in vendita ma uno come questo è davvero unico: si tratta della Reevo Hubless e-bike, prodotta da Beno Technologies.



La bici non è ancora in produzione, è necessario attendere che si concluda la campagna di raccolta fondi sulla piattaforma crowdfunding Indiegogo dove è disponibile a un prezzo anticipato di 1.999 dollari con spedizione stimata a marzo 2021.



Le ruote di questa e-bike non hanno mozzi nè raggi, non si vede traccia di forcella nè davanti nè dietro. La e-bike offre un alloggiamento specifico per la batteria rimovibile, oltre a una presa USB che permette di collegare uno smartphone per ricaricarlo durante la guida.