La city-car elettrica super tencologica di Xiaomi

Xiaomi, colosso dell'elettronica di consumo, non esclude dal suo business il mondo delle auto e in collaborazione con il piccolo marchio Baojun ha avviato un nuovo progetto per realizzare una citycar elettica. Il risultato finale, mostrato in alcuni video, è la Citycar Baojun E300.



Si tratta di una piccola vettura compatta a cui Xiaomi ha dato il suo contributo soprattutto per la parte tecnologica: connessione e infotainment.