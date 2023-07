L'attesa è terminata: Fiat ha finalmente svelato la nuova 600, la rivisitazione in chiave moderna di un modello che ha fatto la storia dell'automobilismo in Italia. La nuova versione è completamente elettrica e segna il ritorno della Casa torinese nel segmento B in rapida crescita la 600 si propone come una popolare "family mover" seguendo le orme della sua illustre antenata, prodotta dal 1955 al 1969 e considerata come uno dei simboli del boom economico italiano.