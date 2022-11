Eicma 2022: Trionfale, l’elettrica biposto del futuro

Trionfale è una delle grandi protagoniste dell'Eicma 2022: in occasione del Milan Motorcycle Show, Italmoto ha presentato la sua nuova eBike sostenibile, avveniristica e potente, un modello elettrico biposto progettato e realizzato con l'obiettivo di sorprendere grazie al suo look distintivo e alla sua tecnologia all'avanguardia. Oltre alla tecnologia che raggiunge il massimo con il prezioso computer di bordo, la Trionfale spicca anche per la sua grande praticità, basti pensare al parafango, situato sia all'anteriore che al posteriore: un piccolo accessorio che può rivelarsi molto utile per proteggersi dagli schizzi di acqua e fango, adatto per tutti i manti stradali, sia in città che nelle strade extraurbane.