Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford presenta il nuovo E-Tourneo Courier.

Con il nuovo E-Tourneo Courier, Ford compie un ulteriore passo in avanti nella sua strategia di veicoli a emissioni zero in Europa: progettato per massimizzare spazio e praticità, il multi-activity vehicle a cinque posti della Casa statunitense vanta un look distintivo ispirato ai SUV.

Ford ha svelato in grande stile il nuovo E-Tourneo Courier a Copenaghen, in occasione del Bring On Tomorrow Live, grande evento andato in scena nella Capitale della Danimarca proprio per presentare al pubblico la strategia elettrica dell’azienda americana.

Ford E-Tourneo Courier: stile da SUV e dimensioni compatte

Sono diverse le anime che convivono all’interno del multi-activity vehicle a cinque posti della Casa dell’Ovale Blu: dimensioni compatte, un design ispirato ai SUV e un ampio spazio per i passeggeri e i loro bagagli che lo rendono ideale per ogni tipo di viaggio.

Il nuovo E-Tourneo Courier è un veicolo versatile e dotato di una sofisticata trasmissione 100% elettrica, completata da un’ampia gamma di funzionalità digitali e connesse, come i comodi aggiornamenti over-the-air capaci di far evolvere il modello nel tempo, contribuendo a rendere ancora più attraente e accessibile l’esperienza di possesso.

Il modello di Ford che ha presentato un nuovo SUV dallo stile originale è stato sviluppato per trasportare fino a cinque adulti e i loro bagagli in tutta comodità, con una praticità ottimizzata grazie ai sedili posteriori frazionati 60-40 e a un bagagliaio più spazioso del 44% rispetto al modello precedente. La maggiore altezza interna e l’ottimizzazione degli spazi, inoltre, offrono un abitacolo più comodo per i passeggeri.

A bordo dell’E-Tourneo Courier si vive un’esperienza digitale incentrata sull’innovativo cruscotto “digiboard” caratterizzato dalla presenza di un quadro strumenti completamente digitale e di un sistema multimediale controllato attraverso il display touchscreen da 12 pollici.

La strategia elettrica di Ford in Europa

Amko Leenarts, il direttore Design di Ford Europa, ha parlato così di come si è sviluppato il progetto che ha portato alla nascita del nuovo E-Tourneo Courier: “Lo abbiamo progettato per aiutare i clienti ad avere il massimo dalla vita – ha dichiarato Leenarts – sia quando sono con la famiglia, sia in compagnia degli amici, oppure quando rientrano a casa con i sedili ribaltati e le biciclette sistemate nella parte posteriore del veicolo.

Il design degli esterni esprime proprio questo carattere semplice, senza fronzoli. Lo stile ispirato ai SUV è robusto all’esterno e spazioso all’interno, mentre i moderni dettagli della versione elettrica aggiungono esclusività, rivendicando fortemente l’appartenenza dell’E -Tourneo Courier alla rivoluzione elettrica intrapresa dal marchio”.

Il General Manager Marin Sander, ha invece illustrato quale è il ruolo del nuovo E-Tourneo Courier nella strategia di veicoli a zero emissioni all’interno del listino Ford: “Prodotti innovativi come E-Tourneo Courier rappresentano il futuro di Ford in Europa, elettrico, divertente e spinto da un irrefrenabile spirito di avventura. Il nuovo multi-activity vehicle 100% elettrico è l’ultima dimostrazione della nostra accelerazione verso una produzione globale di veicoli elettrici su larga scala”.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

La versione 100% elettrica di E-Tourneo Courier, con motore elettrico da 100 kW e 136 CV di potenza, invece, arriverà in Europa nel 2024: verrà prodotta nello stabilimento di Craiova in Romania, insieme a Puma, il Crossover più venduto. Sarà disponibile anche una variante con motore turbo benzina EcoBoost da 1,0 litri e 125 CV entrerà in produzione nel corso del 2023.