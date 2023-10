In Finlandia sviluppata la prima batteria di sabbia

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: polarnightenergy.fi

La ricerca di soluzioni energetiche sostenibili e innovative è sempre stata al centro dell’attenzione del mondo scientifico. La batteria di sabbia emerge come una risposta concreta a questa esigenza. Non si tratta di una semplice idea o di un prototipo sperimentale. Questa batteria ha già dimostrato la sua efficacia, accumulando energia nella centrale elettrica di Vatajankoski, in Finlandia, da oltre un anno. Questa innovazione, frutto della collaborazione tra Polar Night Energy e Vatajankoski, rappresenta la prima soluzione commerciale al mondo che utilizza la sabbia come mezzo di accumulo energetico.

Il funzionamento e le potenzialità

Ma come funziona esattamente questa batteria? L’accumulo di energia avviene tramite un contenitore in acciaio di dimensioni imponenti, largo circa 4 metri e alto 7. Al suo interno, un sistema automatizzato gestisce un centinaio di tonnellate di sabbia. Questo materiale, noto per la sua lunga durata e basso costo, ha la capacità di immagazzinare una notevole quantità di calore in un volume ridotto, raggiungendo temperature di circa 500-600 gradi Celsius. Questo si traduce in una potenza termica di 100 kW e una capacità energetica di 8 MWh.

Markku Ylönen, co-fondatore e CTO di Polar Night Energy, ha espresso entusiasmo riguardo alle prestazioni della batteria, sottolineando come il sistema abbia superato le aspettative iniziali e presenti un potenziale ancora maggiore di quanto previsto.

Il contributo alla transizione energetica green

Queste batterie non sono solo un’innovazione tecnologica, ma rappresentano anche un passo avanti significativo verso una transizione energetica sostenibile. Gli accumulatori di calore, come la batteria a sabbia, possono migliorare notevolmente le prestazioni delle fonti energetiche rinnovabili, riducendo l’intermittenza e garantendo una fornitura costante di energia alla rete elettrica.

La centrale di Vatajankoski, ad esempio, utilizza un sistema “smart grid” che, in base alla stagione, aumenta la temperatura del calore di scarto dai server, rendendolo idoneo per la rete di teleriscaldamento.

Confronto con le batterie al litio

Se confrontate con le tradizionali batterie al litio, le batterie di sabbia presentano numerosi vantaggi. Non solo hanno una durata potenzialmente superiore, con stime che indicano una vita utile di circa 28 anni, ma rappresentano anche una soluzione più sostenibile dal punto di vista ambientale, riducendo i problemi legati allo smaltimento delle batterie a fine vita.

Implicazioni ambientali e sostenibilità

Oltre alla loro lunga durata, le batterie di sabbia offrono anche vantaggi significativi in termini di sostenibilità. A differenza delle batterie tradizionali, che possono avere impatti ambientali negativi legati all’estrazione dei materiali e allo smaltimento, le batterie a sabbia utilizzano materiali facilmente reperibili e non tossici. Inoltre, la loro capacità di immagazzinare energia in modo efficiente le rende una soluzione ideale per integrare fonti di energia rinnovabile come il solare e l’eolico.

Il futuro delle batterie di sabbia

Con l’urgente necessità di trovare soluzioni energetiche sostenibili e di ridurre le emissioni di carbonio, le batterie di sabbia potrebbero giocare un ruolo chiave nel panorama energetico futuro. Mentre la tecnologia continua a evolversi e a migliorare, è probabile che vedremo un aumento dell’adozione di queste batterie in tutto il mondo, contribuendo a un futuro energetico più verde e sostenibile.

La batteria di sabbia rappresenta una svolta nel panorama delle energie rinnovabili, offrendo una soluzione efficiente, sostenibile e di lunga durata per l’accumulo energetico. Con aziende come Polar Night Energy in prima linea, il futuro energetico appare sempre più green.