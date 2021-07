Fiido X, l’eBike pieghevole del futuro con la super autonomia

editato in: da

Grande attesa per la nuova eBike prodotta da Fiido, brand cinese che forse non tutti conoscono ma che produce ottime biciclette elettriche (mezzi che oggi si stanno diffondendo sempre più) e non solo. Il mese di luglio vedrà il lancio della nuova piccola due ruote a batteria.

Un modello inedito e molto interessante, rivolto a tutti coloro che cercano un’ottima soluzione di mobilità sostenibile in città, confortevole e moderna. Non siamo a conoscenza di molti dettagli sulla nuova eBike per il momento, quello che sappiamo e che è certo per ora è il nome: Fiido X.

Una nuovissima bici elettrica pieghevole e moderna, che porta con sé una caratteristica unica, il suo più grande vantaggio: l’autonomia, che molto probabilmente supererà i 130 chilometri, secondo quanto dichiarato dalla Casa produttrice cinese. Nel 2020 è stato lanciato dalla stessa azienda il modello D11, pubblicato sulla piattaforma Indiegogo, che ha fruttato ben più di un milione di dollari in tutto.

La nuova Fiido X presenta un design molto simile alla sorella lanciata lo scorso anno, per questo motivo possiamo definirla una sorta di evoluzione (molto significativa) della D11. C’è da dire anche che molti dei suggerimenti che il costruttore ha ricevuto dai clienti sono serviti proprio per realizzare il miglior modello che potesse uscire oggi dalle linee di produzione.

Secondo il CEO di Fiido, Keven Wang, grazie ai commenti degli utenti sono cambiati molti aspetti della nuova bici elettrica rispetto alla sua giovane antenata datata 2020. Un esempio? Il costruttore è intervenuto sui cablaggi della bici per semplificarli e sulle saldature per cercare di nasconderle alla vista. E non è tutto, la nuova eBike pieghevole dall’altissima autonomia (anche se ci sono dei modelli ancora più vantaggiosi) è stata dotata anche di un inedito antifurto per la batteria (che viene inserita ancora nel tubo del sellino). Fiido ha voluto migliorare quella che è l’esperienza di guida e pedalata a bordo della sua nuova X, per questo ha fatto delle modifiche al sensore di coppia. Altra grande novità? Ci sarà un’app dedicata.

Il telaio della nuovissima eBike pieghevole Fiido X è realizzato in lega di magnesio, materiale molto leggero e resistente. L’innovativo sistema studiato ad hoc dalla Casa, consente agli utilizzatori di piegare la bici con grande facilità. La piccola due ruote elettrica non è ancora stata presentata ufficialmente al pubblico, queste sono ‘solo’ alcune anticipazioni, tutti i dati e le informazioni sulle caratteristiche tecniche saranno comunicati proprio al lancio.

Anche la Fiido X approderà su Indiegogo, chi vuole ricevere informazioni sulla nuova bici elettrica può già lasciare il suo indirizzo mail sul sito. Il prezzo? La nuova eBike pieghevole con la super autonomia costerà 1.999 dollari.