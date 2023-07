L’auto è arrivata sul mercato come quadriciclo completamente elettrico , pronto a contribuire all’espansione della mobilità a zero emissioni in città e a portare sul mercato una versione accessibile e a zero emissioni, che racchiude tutta la “coolness” della Fiat 500.

All’inizio del mese di giugno, dopo mesi di notizie e rumors, Fiat ha mostrato per la prima volta il nome e le immagini della su a nuova Topolino, una soluzione inedita di mobilità urbana sostenibile per il futuro .

Una variante più veloce

Si parla ancora di Fiat Topolino, e pare che qualcuno stia anticipando l’arrivo di una versione più veloce e con una batteria più potente – con maggiore autonomia – dell’iconico quadriciclo della Casa torinese. La stampa francese di L'argus nelle ultime ore ha raccolto notizie che parlano della volontà di Citroen di introdurre sul mercato una nuova variante di Ami, la gemella della Topolino.

L'obiettivo del marchio sembra quello di far fronte alla concorrenza di Mobilize Duo, il quadriciclo elettrico di cui abbiamo già parlato e che verrà venduto sul mercato sia nella versione standard da 45 km/h, sia nella variante più veloce, in grado di raggiungere gli 80 km/h di velocità massima.

E se quindi potrebbe essere possibile lavorare per un accrescimento della velocità massima di percorrenza della Citroen Ami, perché non farlo anche sulla Fiat Topolino? È questa la domanda che ha spinto molti curiosi esperti del settore a ipotizzare il probabile arrivo di una variante veloce della già tanto amata Topolino moderna.

Tra i cloni della Topolino, oltre alla Citroen Ami, c’è anche un quadriciclo di Opel, la Rocks-e, che tra l’altro prevede anche un modello con 16 cavalli di potenza e in grado di viaggiare fino a 90 km/h di velocità massima. Tutto possibile, quindi.

La nuova Topolino rapida potrebbe essere anche più appetibile sul mercato, visto che i 45 km/h di velocità non piacciono a molti. È vero che si tratta di un quadriciclo elettrico pensato prevalentemente per gli spostamenti urbani, ma è anche vero che in alcuni tratti in città è possibile anche superare i 50 km/h.

Chiaramente al momento restiamo con la Topolino standard da 45 km/h, altre novità non sono ancora state rese note in maniera ufficiale, anzi, si tratta solo di ipotesi. Staremo a vedere se cambierà qualcosa.

La versione attuale di Fiat Topolino

Il nome Topolino è ben conosciuto ed evocativo, ha aperto la via della mobilità urbana e richiama subito alla mente la prima Fiat 500, la vera icona torinese, prodotta dal 1936 al 1955. L’appellativo Topolino si deve alla sua forma e alle sue dimensioni.

La nuova Fiat Topolino è stata pensata per essere perfettamente adatta alla città e alle persone che sono in cerca di una soluzione di mobilità sostenibile. Si tratta di una vettura che dimostra l’impegno di Fiat di fornire ai clienti nuove vetture in grado di entrare nel settore della mobilità urbana sostenibile e accessibili a tutti.

Il quadriciclo elettrico di piccole dimensioni è rivolto anche alle giovani generazioni, e non è solo un dispositivo utile per rallegrare e rendere più semplice ed ecologica la mobilità urbana. Si tratta di una vettura dal design affascinante e adatto a tutte le generazioni che – Stellantis è certa – farà innamorare nuovamente i giovani delle auto.

La base tecnica è ereditata dalla Citroen Ami, le dimensioni sono estremamente compatte. Il prezzo di listino della Fiat Topolino è di 9.890 euro.