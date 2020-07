La incredibile e-bike da off-road con due ruote motrici

editato in: da

Basta uno sguardo, anche solo di sfuggita, per capire che si ha a che fare con una vera e propria “regina” del fuoristrada. Una fat ebike (ossia una bici con motori elettrici dotata di ruote più grandi del normale) che dà il meglio di sé sullo sterrato, ma in grado di regalare diverse soddisfazioni anche sull’asfalto.

Stiamo parlando della Super Monarch Crown AWD 1500 di E-Cells, che promette di poter superare qualunque ostacolo le si presenti di fronte raddoppiando la propria dotazione. Doppie sospensioni ad aria, doppio portapacchi, doppie batterie e, soprattutto, doppio motore. Una bici elettrica “a trazione integrale“, che dovrebbe essere in grado di scollinare anche le pendenze più ripide o di bypassare senza problemi gli ostacoli che possono presentarsi in un sentiero nel bosco o in aperta campagna.

I due propulsori elettrici di cui è dotata la Super Monarch Crowd AWD 1500, poi, sono stati creati su misura da Bafang, azienda specializzata nella realizzazione di motori per e-bike (come quello utilizzato dalla Sondors Rockstar). In particolare, i due propulsori sono stati modificati per supportare al meglio il funzionamento a 52 Volt ed essere in grado di erogare maggior potenza. In questo modo, i due motori garantiscono una potenza di picco di 2.300 Watt, dando modo a chi si trova sul sellino di non avere problemi ad affrontare percorsi di alcun genere.

I due motori, infatti, consentono di raggiungere la velocità massimo di 48 chilometri orari che, volendo, può essere anche limitata elettronicamente per rispettare le norme sulla velocità massima in strada o sulle piste ciclabili. Performance da sprinter, insomma, ma con un’anima da fondista: i due accumulatori, infatti, assicurano una carica complessiva di 1.638 Wh, più che sufficiente per decine e decine di chilometri di pedalata assistita. Grazie al telaio rinforzato e alle sospensioni speciali (all’anteriore troviamo la sospensione ad aria RST, mentre al posteriore un RockShox Monarch RL), la Super Monarch Crowd AWD 1500 è certificata per carichi fino a 181 chilogrammi (tra ciclista ed eventuali pacchi, ovviamente).

Con queste caratteristiche tecniche, ovviamente, non ci si può aspettare che il prezzo della fat e-bike di E-Cells sia basso. Di listino costa 4.995 dollari, ma acquistandola direttamente sull’e-commerce del produttore si può risparmiare un 20% circa e portarla a casa 3.995 dollari. Ossia, poco meno di 3.500 euro (e non è dato sapere se sia possibile scalare i 500 euro del bonus biciclette e monopattini elettrici del Governo).