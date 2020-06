Fantic Issimo, la e-bike italiana dallo stile unico

editato in: da

Issimo, il nuovo Urban Smart Vehicle di Fantic Motor

Tra e-bike, monopattini elettrici e monowheel, sono sempre di più gli italiani che si spostano nel traffico cittadino utilizzando un veicolo “alternativo”. Uno tra i più richiesti sul mercato è il nuovo Fantic Issimo , il nuovo Urban Smart Vehicle prodotta dall’italiana Fantic Motor. Il successo è così grande che fatica ad evadere tutti gli ordini.

Con caratteristiche (e forme) intermedie tra uno “scooter” e una bici a pedalata assistita, Issimo si propone come mezzo di locomozione ecologico, economico e soprattutto sicuro.

Disponibile nella doppia versione Urban e Fun (adatta anche a percorrere sterrati di lieve difficoltà), Issimo pesa circa 30 chilogrammi ed è realizzato interamente in lega di alluminio.

Dotato di ruote da 20 pollici con freni a disco da 180 millimetri sia all’anteriore che al posteriore, ha una batteria da 250 Watt e una coppia di 80 Nm. Caratteristiche che consentono al ciclomotore elettrico “made in Italy” di raggiungere velocità interessanti (anche 45 chilometri orari, ma in questo caso si guida solo con patentino) e di garantire un’autonomia tra i 70 e i 120 chilometri. E in caso dovessimo restare senza carica, nessun problema: basterà mettere i piedi sui pedali per proseguire il proprio viaggio.

Il motore elettrico è posizionato vicino al baricentro di Issimo, in modo da garantire maggiore facilità di guida. Questa soluzione, infatti, consente di distribuire in maniera più equilibrata i pesi e conferire maggiore stabilità in curva.

Disponibile in dieci diverse colorazioni (colorate, trasparenti o lucide, ), Issimo ha un un prezzo di listino di 2.990 euro.