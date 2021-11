Eicma 2021, tra le novità c’è la prima e-bike sidecar

Lo stand era in parte occupato anche da un monopattino elettrico, novità assoluta del marchio in Italia, e dalla nuova e-bike ultratecnologica, caratterizzata dalla possibilità di montare sia un motore elettrico posteriore oppure scegliere una configurazione “standard” con motore centrale. La scena, però, è stata rubata da un altro modello che sembra arrivare direttamente dagli Anni ’40 dello scorso secolo.

Bad-Bike è stata tra i protagonisti assoluti dell’Eicma 2021, tornato a Rho Fiera di Milano dopo lo stop dello scorso anno per il Covid-19, quanto meno per quel che riguarda il settore delle e-bike e dei monopattini elettrici. Nel suo stand della manifestazione milanese, tra le centinaia di nuove moto o modelli esclusivi presentati, la storica azienda italiana produttrice di bici ha infatti portato la nuova versione della Beach Vintage Side, una bici-sidecar con motore elettrico con ruote fat e modulare. A seconda delle necessità, infatti, si può decidere se attaccare la “carrozzina” al corpo principale della bici, oppure se utilizzarla come normale e-bike fat e andare in giro in città.

Dotata di un telaio in alluminio – disponibile in cinque colorazioni differenti – la bici-sidecar elettrica monta un motore posteriore da 250 Watt di potenza alimentato da una batteria da 360 Watt (si ricarica in 4-6 ore e ha una “aspettativa di vita” di 800 cicli), capace di garantire un’autonomia (in modalità pedalata assistita) variabile tra i 30 e i 50 chilometri a secondo del percorso che si fa. Sotto il sidecar sarà inoltre presente un ammortizzatore, che renderà i viaggi più comodi e sicuri. Come detto, nel caso in cui la “carrozzina” non serva, potrà essere staccata in pochi minuti, utilizzando il mezzo come una normale bici a pedalata assistita.

L’accoppiata bici+sidecar non è leggerissima (33 chilogrammi in tutto), ma garantisce una capacità di carico totale di 115 chilogrammi. Il sidecar, che ha una capacità massima di carico di 35 chilogrammi, può essere quindi utilizzato per portare con sé un bambino in piena sicurezza oppure per trasportare oggetti pesanti senza dover montare un portapacchi.

La Bad-Bike Beach Vintage Side ha un prezzo di listino di 3.960 euro, che arrivano a 4.482 euro nel caso in cui si opti per la e-bike con motore da 500 Watt di potenza. In quest’ultimo caso, però, si “sconfina” nel settore dei ciclomotori, con tutto ciò che ne consegue a livello di obblighi previsti dal codice della strada (come l’obbligo di indossare un casco, ad esempio)