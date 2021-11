Eicma 2021: Noko, l’eBike italiana senza catena

Apre oggi le porte al pubblico, dopo due giornate dedicate alla stampa, la fiera internazionale del Ciclo e del Motociclo Eicma 2021, che quest’anno raggiunge la 78esima edizione (nel 2020 è saltata causa del Covid), organizzata al polo fieristico Milano-Rho. Una manifestazione importante per tutti gli appassionati del mondo delle due ruote.

Noko, brand italiano, lancia una gamma di eBike della quale fanno parte diversi modelli che sono stati creati per l’habitat urbano con alcuni elementi in comune. Parliamo innanzitutto dell’attenzione al design, ma anche delle infinite possibilità di personalizzazione. Noko presenta in occasione di Eicma 2021 tre proposte per gli amanti della mobilità elettrica urbana.

Due bici si distinguono per l’utilizzo della trasmissione a cinghia in carbonio, che segna quindi il completo abbandono della tradizionale catena. Il marchio italiano Noko propone una triplice offerta, che propone moltissime modalità diverse di personalizzazione dei modelli (Forza, Tempo e Vulcano), che si possono vedere e scegliere attraverso il sito ufficiale. Il cliente ha la libertà di scegliere le componenti della sua eBike, ma anche il colore del telaio e gli accessori.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, le nuove eBike di Noko montano il kit elettrico firmato Fsa (motore e gruppo batteria), che garantisce fino a 200 chilometri di autonomia con una singola ricarica (possibile attraverso la normale presa di corrente domestica, in un tempo massimo di sole 4 ore). Anche reggisella e manubrio sono firmati Fsa. Ogni modello pesa 14,8 kg.

Le nuove bici elettriche (tante le proposte moderne anche per la montagna) di Noko sono state create per andare incontro alle esigenze di coloro che hanno bisogno di un mezzo da usare tutti i giorni in città. I modelli sono tre in tutto: Forza, con tubo orizzontale alto (city bike), Tempo, altra city bike, ma con tubo basso, e poi c’è Vulcano, una grave eBike, in grado di viaggiare sia in città che sullo sterrato.

Le eBike presentate a Eicma in questi giorni montano il kit elettrico Fsa con motore da 250 W di potenza e 42 Nm di coppia nel mozzo posteriore e la batteria Samsung compatta da 250 Wh, integrata nel tubo obliquo. L’autonomia dipende da differenti elementi, come la tipologia di strade percorse, l’età della batteria, e anche il peso del conducente. In ogni caso, può arrivare a 100 chilometri oppure, con il Range Extender (batteria aggiuntiva) 200 km. I prezzi di listino di Tempo e Forza partono da 3.990 euro, di Vulcano da 4.350 euro.

Se amate le e-bike, vi consigliamo di non perdervi le ultime offerte di Amazon per il Black Friday su biciclette, abbigliamento e accessori dedicati ai ciclisti