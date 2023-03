Eco, primo festival della mobilità sostenibile

Fonte: iStock Arriva Eco, il festival della mobilità sostenibile.

A Padova va in scena Eco, il primo festival nazionale dedicato alla mobilità sostenibile: appuntamento il 19 e il 20 aprile 2023 con la manifestazione che fa il punto sulla transizione ecologica in Italia, attraverso dibattiti, talk, case history italiane ed europee e tanti ospiti d’eccezione.

Al via il primo festival italiano della transizione ecologica

Il festival diventa l’occasione perfetta per capire in che modo sta procedendo la transizione ecologica della mobilità in Italia, come il PNRR può incidere nella realizzazione di questo ambizioso obiettivo, quali sono le sfide principali che le amministrazioni locali sono chiamate ad affrontare. Al tempo stesso si capirà anche quali sono le best practice a livello europee da ripercorrere anche nel nostro Paese.

Eco, il primo festival della mobilità sostenibile d’Italia, è una manifestazione organizzata con il patrocinio e la collaborazione di ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani: l’obiettivo dell’evento è quello di comprendere, attraverso dati, numeri e scenari, a che punto è la transizione energetica sul territorio nazionale, promuovendo il confronto tra i principali attori in campo.

Sono tante le aziende protagonista dell’evento che hanno già abbracciato la rivoluzione ecologica nel nostro Paese: da Enel X Way a Trenitalia, passando per AON, Intesa San Paolo e CONAI. La manifestazione che andrà in scena a Padova si rivolge a un pubblico di addetti ai lavori e stakeholder della mobilità green, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni ma anche a tutti gli appassionati di motori e non solo che sono interessati a questo tema di stretta attualità.

Eco 2023: programma, calendario e appuntamenti

L’Eco si svolgerà all’interno del Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023: il calendario è fitto di appuntamenti, tra dibattiti, illustrazioni, analisi e testimonianze anche internazionali che mettono a confronto i protagonisti della mobilità nelle città italiane: dalle aziende di trasporto agli enti operatori, passando per esperti di settore, università e cittadini.

Antonio De Caro, il Presidente dell’ANCI, taglierà simbolicamente il nastro di questa importante e inedita iniziativa, a testimonianza della centralità del ruolo delle amministrazioni comunali per promuovere iniziative improntate alla sostenibilità su tutto il territorio italiano.

Diversi appuntamenti dell’Eco sono già stati resi noti: il primo giorno, per esempio, il direttore di Trenitalia Sabrina de Filippis illustrerà le strategie dell’azienda sul fronte della sostenibilità e degli obiettivi dell’agenda 2030. Seguirà un’intervista a Marco Granelli, il Presidente di Confartigianato, e una presentazione di Enel X Way sulla vision dell’azienda che insieme a Volkswagen ha ideato il progetto di una nuova rete di ricarica ad alta potenza.

Tra i moderatori del festival c’è Marino Bartoletti che il secondo giorno intervisterà il testimonial di Eco Neri Marcorè. Successivamente toccherà al Presidente Fiab Alessandro Tursi intervistare il vicesindaco di Parigi Christophe Najdovski per capire in che modo la Capitale francese sta vivendo questo periodo di cambiamenti che vede il Gruppo Stellantis in prima linea sul tema della transizione energetica.

Gli ospiti e tutti gli operatori del settore che interverranno durante la due giorni dell’Eco a Padova contribuiranno a fornire risposte concrete alle domande sul tema della mobilità sostenibile che è l’idea alla base dell’innovativo festival.