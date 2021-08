Le eBike di Harley Davidson disponibili in Europa

editato in: da

Arrivano in Europa e in Italia le eBike targate Harley Davidson: in tutto sono quattro modelli sviluppati dalla divisione elettrica della Casa di Milwaukee dedicata alle due ruote a pedali e si differenziano per autonomia e caratteristiche.

Harley Davidson ha deciso da tempo di scommettere sul fronte della mobilità elettrica e di puntare sul mercato della smart mobility a zero emissioni, concentrando i propri sforzi verso le eBike a pedalata assistita. Il brand statunitense ha sviluppato i modelli tramite la Serial 1 Cycle Company, la divisione elettrica di Harley Davidson.

Sono quattro le eBike della Casa di Milwaukee che arrivano sul mercato europeo e italiano: tre fanno parte della linea urbana Rush e si chiamano Cty, Cty Speed e Cty Step-Thru, mentre una è caratterizzata da un’anima più sportiva e risponde al nome di Mosh. I prezzi dei quattro modelli di eBike oscillano tra i 3.499 e i 4.699 euro. A seconda del modello e dell’intensità di utilizzo, l’autonomia delle bici elettriche targate Harley Davidson possono raggiungere fino a 185 km.

Le bici elettriche a pedalata assistita di Harley Davidson sono dotate di diverse modalità di guida. Si parte dalla Eco che ha come caratteristica quella di consentire un grande risparmio sui consumi della batteria. La Tour, invece, è stata concepita per soddisfare gli amanti dei percorsi misti, mentre la Sport è la modalità di guida ideale per andare sullo sterrato e per affrontare percorsi di diversi livelli. La Boost, infine, è più adatta quando si ha bisogno della massima potenza.

Con le eBike sviluppate da Serial 1, Harley Davidson porta in Europa un’esperienza ineguagliabile dal punto di vista del divertimento, del senso di libertà e dell’avventura su due ruote, andando a inserirsi in un mercato, quello delle bici elettriche a pedalata assistita, che è in continua espansione.

Harley Davidson ha deciso di percorrere la stessa strada intrapresa da altre Case produttrici di motociclette come Ducati che ha da poco presentato la sua nuova eBike MG-20 completamente in magnesio. Il modello Mosch City, con un’autonomia che va da 56 a 168 km, viene offerto al prezzo di 3.499 euro. Si sale a 4.599 euro, invece, per il modello Rush nella variante Cty Step-Thru, fino ad arrivare ai 4.699 euro del Rush nella configurazione Cty.