Da moto a e-bike: così si rilancia uno storico marchio inglese

Matchless è uno degli storici marchi inglesi del settore moto, che al momento invece ha deciso di rivoluzionare la produzione e realizzare una nuova e-bike, una bici a pedalata assistita di livello premium, sia nei contenuti che nel prezzo.

La nuova bicicletta si chiama Model Y, il brand ha deciso di aggiornare la sua gamma di prodotti Urban E-bike extreme edition lanciando questo inedito modello che è stato pensato, progettato e realizzato principalmente per gli spostamenti in città, con motore elettrico. Un modello comunque comodo e leggero anche per delle piacevoli gite fuori porta in campagna o su vie sterrate di montagna.

Il team di ricerca e sviluppo multi world Champions Matchless ha curato in maniera molto meticolosa il design della nuova e-bike, il mix di cromatura del telaio mette in evidenza le saldature, la bici è dotata inoltre di dettagli in pelle, che le donano uno stile elegante e molto accattivante. Le ruote fat e il manubrio largo danno alla e-bike inedita quel tocco di sportività che piace.

Il motore della nuova Model Y è un Brose da 250 Watt con una coppia massima di 90 Nm. La bici è dotata di un computer montato centralmente sul manubrio, che consente di regolare l’assistenza alla pedalata; la forza istantanea impressa sui pedali varia l’intensità di coppia data dal motore. Sul tubo che va dal manubrio ai pedali è stata montata la batteria da 417 Wh, che garantisce fino a 120 km di autonomia in città (abbiamo visto l’italiana dall’autonomia infinita). Nei tratti più impegnativi, sulle strade di montagna, i km di percorrenza scendono a 60. La sicurezza della nuova e-bike di Matchless aumenta anche grazie ai freni a disco idraulici, con dischi molto grandi.

La sella ammortizzata compensa l’assenza di sospensioni, insieme alle ruote ‘’fat’’ che consentono di percorrere anche tratti dissestati o fuoristrada, oltre ad aumentare il comfort in città. I dettagli in pelle, come abbiamo detto, insieme ad un orologio a lancette, donano alla bicicletta elettrica un tocco di eleganza e stile. L’e-bike Model Y è disponibile sul mercato in tre misure: S, M, L. La S è già ordinabile, le altre si possono preordinare dal sito della Casa, il prezzo di listino non è forse alla portata di chiunque voglia una nuova bici elettrica, è di 7.000 euro.