L’ e-bike pieghevole ideale per trasportare bimbi e spesa

L’azienda Tern è una realtà specializzata nella realizzazione di biciclette pieghevoli, elettriche e non, e oggi lancia la sua nuova GSD, una bici da carico compatta, probabilmente la migliore oggi sul mercato, creata per tutti coloro che vorrebbero sostituire l’auto con un altro mezzo.

GSD può sostituire la macchina proprio perché consente di trasportare due bambini oltre a generi alimentari o un sacco di carico, ma ha la stessa lunghezza di una bici normale. La tecnologia a doppia batteria integrata permette di guidare tutto il giorno, mentre le funzioni salvaspazio come FlatFold e Vertical Parking rendono la GSD incredibilmente facile da avere e da usare.

È possibile portare con sé due bambini piccoli nei seggiolini, portare furi a cena moglie o marito con la Captain’s Chair. La GSD ha un cockpit regolabile che si ridimensiona in pochi secondi e senza attrezzi per adattarsi ai ciclisti alti 150 – 195 cm, in modo da poter condividere la bici facilmente con la propria famiglia.

La nuova ebike (sono tante oggi quelle in commercio) è fatta per adattarsi alla vita di tutti i giorni, gli accessori comprendono una vasta gamma di attrezzature per il trasporto di merci, progettate per mantenere i carichi sicuri e stabili. Una bici che consente di trasportare generi alimentari, articoli per la casa o piante per il giardino, sembra incredibile, ma è così.

La geometria unica della GSD rende la guida estremamente stabile, indipendentemente da ciò che si trasporta. Il baricentro basso dà la possibilità anche ai più piccoli di gestire con sicurezza carichi pesanti, e il telaio low step rende più facile salire e scendere dalla bici. Portare carichi pesanti o bambini su e giù da una bicicletta può essere difficile, per questo Tern ha realizzato l’Atlas Lockstand, un cavalletto super forte e stabile che si blocca automaticamente in posizione quando innestato.

Tutti i modelli GSD dispongono del motore Bosch Cargo Line, affiancato al servizio e alla competenza impareggiabili di Bosch; il sistema motore di questa bicicletta è sicuro e affidabile. Tern ha pensato di realizzare la nuova GSD per consentire alle persone di lasciare più spesso la macchina a casa. Ma anche usare un’auto e una GSD insieme è un’ottima soluzione, visto che la bici si riduce a un terzo del suo volume in pochi secondi e ce ne stanno due nel baule di una macchina.

La due ruote fantastica oltretutto è stata progettato per essere parcheggiata in verticale, in modo da occupare meno spazio; una bici normale infatti ne occupa molto sul pavimento e può essere difficile da riporre ad esempio in una casa o in un ufficio di piccole dimensioni, per non parlare poi di entrare e uscire dall’ascensore. Dopo la bici elettrica che accelera come una moto, Tern GSD è davvero una delle migliori bici compatte da carico sul mercato oggi, in grado di sostituire un’auto.